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У Лос-Анджелесі відбувся масовий протест через міграційну політику Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Лос-Анджелесі відбувся масовий протест через міграційну політику Трампа
Тисячі людей вийшли на мітинг у центрі Лос-Анджелеса і перекрили автостраду
фото: Los Angeles Times

У центрі Лос-Анджелеса пройшов мітинг проти імміграційних репресій адміністрації Трампа

У центрі Лос-Анджелеса відбулася акція протесту проти міграційної політики Дональда Трампа. Як повідомив NBC, учасники мітингу заблокували рух на автостраді 101 та прилеглих вулицях, розтягнувши плакати з критикою посилення міграційного контролю.

Поліція міста заявила, що захід був несанкціонований, а наявність дозволу у демонстрантів не підтверджено.

Протестувальники скандували гасла, які засуджують дії адміністрації Трампа щодо мігрантів. Незважаючи на тимчасові перекриття, рух на автостраді вдалося відновити у найкоротший термін.

Влада поки не повідомила про затримання або інші небезпечні інциденти, пов'язані з акцією.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп також планує підписати указ щодо підготовки об’єкта на військовій базі в Гуантанамо для утримання депортованих мігрантів.

Нагадаємо, чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців

До слова, уряд Сполучених Штатів депортуватиме громадян, які залишилися на території країни після закінчення терміну дії візи, заявила на брифінгу прессекретар Білого дому Каролін Левітт. За її словами, такі особи вважатимуться нелегалами.

Теги: акція Дональд Трамп політика президент прессекретар мітинг

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