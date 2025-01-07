Президент Азербайджану назвав Вірменію «фашистською державою» і загрозою для регіону

Алієв каже, що Вірменія фактично є джерелом загрози для регіону, і що її озброєння призведе до нової напруги

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався у 1988 році

Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав Вірменію «фашистською державою» і наголосив, що «фашизм має бути знищений». Про це пише АРА.

Алієв каже, що Вірменія фактично є джерелом загрози для регіону, і що її озброєння призведе лише до нової напруги. Також президент Азербайджану наголосив, що «незалежна вірменська держава по суті є фашистською державою».

«Оскільки цією країною протягом майже 30 років керували носії фашистської ідеології, то вони сформували цю країну за своєю подобою. Тому фашизм має бути знищений. Його знищить чи керівництво Вірменії, чи ми. Іншого виходу у нас немає», – заявив Алієв.

Зазначимо, Нагірний Карабах – регіон на півдні Кавказу, де проживає приблизно 130 тис. жителів, зокрема вірмен та азербайджанців. Більша його частина контролювалася самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою, яку не визнає жодна держава-член ООН. Ця республіка має «дипломатичні відносини» лише з країнами, які входять до співдружності невизнаних держав, зокрема Абхазією, Південною Осетією та Придністров'ям. З юридичної точки зору Нагірний Карабах є територією Азербайджану.

Зауважимо, конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався у 1988 році. Тоді внаслідок цього, за різними даними, загинуло понад 30 тис. осіб. Режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

Попри те, що перемир'я між сторонами було досягнуто, його періодично порушували. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається замороженим, утім перше велике порушення сталось у 2016 році.

Як відомо, Лачинський коридор – єдиний сухопутний шлях, який дає Вірменії прямий доступ до Нагірного Карабаху, був заблокований ще з 12 грудня, проте суд ООН ухвалив нове рішення щодо Нагірного Карабаху.

Вірменія запропонувала Азербайджану укласти мирну угоду. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час виступу у парламенті.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель надіслав листа Вірменії та Азербайджану із закликом повернутися до столу переговорів та домовитись про мир.

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не збирається вести війну за Нагірний Карабах – регіон Азербайджану, в якому тривалий час існувала невизнана республіка. Прем'єр зазначив, що Вірменія «не має жодних амбіцій за межами своїх міжнародно визнаних кордонів». Пашинян також висловив сподівання, що територіальна цілісність Республіки Вірменія буде відновлена в процесі делімітації.

Раніше представники Вірменії та Азербайджану вперше оголосили про попереднє узгодження делімітації кордонів біля восьми прикордонних сіл.

Як відомо, 19 вересня 2023 року Азербайджан заявив про початок антитерористичних заходів локального характеру в Нагірному Карабасі. Згодом 20 жовтня президенти Вірменії та Азербайджану за європейського посередництва затвердили дорожню карту з нормалізації відносин. Дорожня карта передбачає розміщення цивільної спостережної місії вздовж державного кордону Вірменії з Азербайджаном.