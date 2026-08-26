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Японія пішла проти Трампа? Союзники розійшлися в питанні Міжнародного кримінального суду

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Японія пішла проти Трампа? Союзники розійшлися в питанні Міжнародного кримінального суду
Лідерка Японії Санае Такаїчі виступила проти тиску США на Міжнародний кримінальний суд
фото: АР

Токіо намагався переконати Вашингтон відмовитися від санкцій, а тепер заявив про «почуття кризи» та пообіцяв захищати МКС

Японія публічно виступила проти тиску Сполучених Штатів на Міжнародний кримінальний суд. Прем'єр-міністерка Санае Такаїчі заявила, що Токіо захищатиме установу після запровадження американських санкцій проти президентки МКС Томоко Акане. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Такаїчі зробила заяву ввечері 25 серпня. Вона наголосила на особливій ролі Японії у підтримці Міжнародного кримінального суду. «Як найбільший фінансовий донор МКС, ми маємо захистити цю важливу установу», – сказала прем'єр-міністерка.

Заява пролунала після того, як минулого тижня Сполучені Штати вирішили запровадити санкції проти президентки МКС Томоко Акане.

Спочатку Такаїчі висловила «жаль» через рішення американської сторони. Однак 25 серпня її позиція стала значно прямолінійнішою. Прем'єр-міністерка заявила, що поділяє з Акане «почуття кризи» через дії Вашингтона.

При цьому з'ясувалося, що Японія до останнього намагалася переконати Сполучені Штати не запроваджувати обмеження проти керівниці Міжнародного кримінального суду.

«Ми неодноразово зверталися до США на різних рівнях, аж до останнього моменту, закликаючи їх не вводити санкції проти президента Акане», – заявила Такаїчі.

Попри звернення японської сторони, Вашингтон запровадив обмеження. Санкції передбачають заборону для Акане на доступ до американської фінансової системи та поїздки до Сполучених Штатів.

Bloomberg звертає увагу, що ситуація навколо Міжнародного кримінального суду призвела до рідкісного публічного загострення між США та Японією.

Вашингтон і Токіо залишаються близькими союзниками, однак цього разу японська влада відкрито не погодилася з американським підходом.

Японія також не планує припиняти підтримку президентки МКС після запровадження проти неї санкцій. За словами Такаїчі, Токіо продовжить надавати підтримку Акане. Японська влада також допускає нові звернення до Сполучених Штатів.

Прем'єр-міністерка зазначила, що Токіо розгляне можливість подальшого звернення до Вашингтона, якщо виникне така необхідність.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд був створений на підставі Римського статуту та працює з 2002 року. До нього приєдналися 125 держав, серед яких Україна, тоді як Сполучені Штати Римський статут не ратифікували та не є членом суду. Адміністрація Дональда Трампа посилила тиск на МКС через розслідування діяльності США та Ізраїлю, а держсекретар Марко Рубіо раніше заявив про намір домагатися фактичної «ліквідації» суду та залучити до цього інші держави.

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Теги: Міжнародний кримінальний суд Дональд Трамп суд Японія

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