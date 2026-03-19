Трамп почав тиснути на Японію через війну з Іраном

США хочуть залучити Японію до операцій у затоці, але Токіо вагається

Президент США Дональд Трамп активізував переговори з Японією щодо її можливої участі у війні проти Ірану на тлі обмеженої підтримки з боку європейських союзників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агентства, під час зустрічі у Білому домі Трамп планує порушити питання залучення Японії до підтримки американських операцій. Це ставить прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі у складне становище, оскільки Токіо змушений балансувати між союзницькими зобов’язаннями та обмеженнями власної конституції.

Раніше Трамп публічно критикував союзників за недостатню підтримку американсько-ізраїльської кампанії проти Ірану, попри заяви, що США здатні діяти самостійно. Водночас Вашингтон потребує додаткових ресурсів, зокрема кораблів для розмінування та супроводу танкерів в Ормузькій протоці.

Японська сторона наразі не отримувала офіційного запиту від США, однак вже аналізує, які форми підтримки можуть відповідати її законодавству. Йдеться не лише про військово-морську допомогу, а й про можливу участь у виробництві або спільній розробці ракет для поповнення американських запасів.

Ситуацію ускладнює і зовнішньополітичний контекст. Останні заяви японського керівництва щодо Тайваню вже викликали напруження у відносинах з Китаєм, а нові кроки на підтримку США можуть ще більше загострити ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту.