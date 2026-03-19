Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп почав тиснути на Японію через війну з Іраном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп почав тиснути на Японію через війну з Іраном
Трамп готує розширення коаліції: Японію можуть долучити до війни
фото: Reuters

США хочуть залучити Японію до операцій у затоці, але Токіо вагається

Президент США Дональд Трамп активізував переговори з Японією щодо її можливої участі у війні проти Ірану на тлі обмеженої підтримки з боку європейських союзників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агентства, під час зустрічі у Білому домі Трамп планує порушити питання залучення Японії до підтримки американських операцій. Це ставить прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі у складне становище, оскільки Токіо змушений балансувати між союзницькими зобов’язаннями та обмеженнями власної конституції.

Раніше Трамп публічно критикував союзників за недостатню підтримку американсько-ізраїльської кампанії проти Ірану, попри заяви, що США здатні діяти самостійно. Водночас Вашингтон потребує додаткових ресурсів, зокрема кораблів для розмінування та супроводу танкерів в Ормузькій протоці.

Японська сторона наразі не отримувала офіційного запиту від США, однак вже аналізує, які форми підтримки можуть відповідати її законодавству. Йдеться не лише про військово-морську допомогу, а й про можливу участь у виробництві або спільній розробці ракет для поповнення американських запасів.

Ситуацію ускладнює і зовнішньополітичний контекст. Останні заяви японського керівництва щодо Тайваню вже викликали напруження у відносинах з Китаєм, а нові кроки на підтримку США можуть ще більше загострити ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, що Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту.

Теги: Японія США війна Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Трамп почав тиснути на Японію через війну з Іраном
Трамп почав тиснути на Японію через війну з Іраном
Угорщину очікує блокада? Орбан нарвався на жорстку відповідь ЄС
Угорщину очікує блокада? Орбан нарвався на жорстку відповідь ЄС
Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка
Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка
Орбан розлютив лідерів ЄС блокуванням €90 млрд для України: деталі
Орбан розлютив лідерів ЄС блокуванням €90 млрд для України: деталі
Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном
Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua