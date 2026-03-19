Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка

Сторони обговорюватимуть війну на Близькому Сході

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав переговори з делегацією США на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Белта».

«Порядок денний взагалі (ми не будемо його приховувати, ми заздалегідь уточнили) визначено. Тому я готовий, як завжди, обговорювати будь-які питання, відповідати на будь-які проблеми. Але я б закликав вас обговорювати регіональні проблеми не лише України, а й глобальні. І не просто війна на Близькому Сході. Я думаю, що мій погляд на глобальні проблеми, особливо на ситуацію на Близькому Сході, буде для вас важливим, тому що ви боретеся проти наших друзів. І я готовий відкрито про це говорити», – сказав Лукашенко.

Це вже черговий раунд білорусько-американських контактів. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з Джоном Коулом. Останній раз був у середині грудня 2025 року.

До слова, США змогли домовитися з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про звільнення понад 250 політичних в’язнів, поєднавши переговори про послаблення санкцій із несподіваною темою – препаратом для схуднення Zepbound. Про це з посиланням на спецпредставника президента США Дональда Трампа Джона Коула повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією WSJ, під час розмови Лукашенко звернув увагу на значну втрату ваги американського представника та поцікавився причиною. Коул пояснив, що результат пов’язаний із застосуванням препарату для зниження ваги Zepbound, після чого передав білоруській стороні інформаційні матеріали виробника.