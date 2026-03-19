Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Лукашенко зустрівся зі спеціальним посланцем США Коулом
фото: Белта

Сторони обговорюватимуть війну на Близькому Сході

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розпочав переговори з делегацією США на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Белта».

«Порядок денний взагалі (ми не будемо його приховувати, ми заздалегідь уточнили) визначено. Тому я готовий, як завжди, обговорювати будь-які питання, відповідати на будь-які проблеми. Але я б закликав вас обговорювати регіональні проблеми не лише України, а й глобальні. І не просто війна на Близькому Сході. Я думаю, що мій погляд на глобальні проблеми, особливо на ситуацію на Близькому Сході, буде для вас важливим, тому що ви боретеся проти наших друзів. І я готовий відкрито про це говорити», – сказав Лукашенко.

Це вже черговий раунд білорусько-американських контактів. Олександр Лукашенко кілька разів зустрічався з Джоном Коулом. Останній раз був у середині грудня 2025 року.

До слова, США змогли домовитися з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про звільнення понад 250 політичних в’язнів, поєднавши переговори про послаблення санкцій із несподіваною темою – препаратом для схуднення Zepbound. Про це з посиланням на спецпредставника президента США Дональда Трампа Джона Коула повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією WSJ, під час розмови Лукашенко звернув увагу на значну втрату ваги американського представника та поцікавився причиною. Коул пояснив, що результат пов’язаний із застосуванням препарату для зниження ваги Zepbound, після чого передав білоруській стороні інформаційні матеріали виробника.

Читайте також:

Теги: США Білорусь Олександр Лукашенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США прагнуть позбавитися цього старого світового порядку, перевести світ із режиму сили права в режим права сили
США і Україна: чому союзники раптом опинилися по різні боки інтересів
15 березня, 23:23
Американський лідер стверджував, що його промова буде довгою
Трамп виступить із промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
24 лютого, 10:43
Нові мита діятимуть 150 днів
США оновили торговельну політику після рішення Верховного суду
24 лютого, 19:51
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Копенгаген прискорив вибори на тлі дискусій навколо Гренландії
Прем’єрка Данії оголосила дострокові парламентські вибори: деталі
26 лютого, 15:40
Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
Посли Ірану та США мали напружену суперечку на засіданні Ради Безпеки
1 березня, 06:15
Лаврову не подобається реакція спортивних федерацій на війну в Ірані
Війна в Ірані. Лавров поскаржився на відсутність санкцій МОК проти США та Ізраїлю
3 березня, 13:08
Американські компанії попереджають, що вони не зможуть замінити нафту з Близького Сходу
США визнають, що не можуть оперативно перекрити поставки енергоносіїв з Перської затоки
4 березня, 16:36
Трамп заявив, що США не потребують допомоги України у захисті від дронів
Трамп заявив, що США не потребують допомоги України у захисті від дронів
13 березня, 17:49
Комітет Конгресу змушує Пем Бонді свідчити під присягою
Генпрокурорка США даватиме свідчення у справі Епштейна
17 березня, 21:04

Політика

Угорщину очікує блокада? Орбан нарвався на жорстку відповідь ЄС
Угорщину очікує блокада? Орбан нарвався на жорстку відповідь ЄС
Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка
Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка
Орбан розлютив лідерів ЄС блокуванням €90 млрд для України: деталі
Орбан розлютив лідерів ЄС блокуванням €90 млрд для України: деталі
Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном
Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном
Сенат США втретє відхилив резолюцію про припинення війни з Іраном
Сенат США втретє відхилив резолюцію про припинення війни з Іраном

Новини

Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Сьогодні, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua