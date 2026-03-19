Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
Помічник міністра війни США Даніель Циммерман заявив, що Пентагон підтвердив курс на гарантії безпеки для України
У США говорять про «міцний мир» і визнають зростання загроз від РФ та її союзників

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує переговори з Росією та Україною щодо досягнення миру, який має базуватися на надійних гарантіях безпеки для Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Пентагону.

Помічник міністра війни США Даніель Циммерман заявив, що Вашингтон веде діалог з обома сторонами з метою досягнення «міцного миру». За його словами, ключовим елементом такого підходу мають стати гарантії безпеки, які передбачають посилення України та Європи.

Циммерман наголосив, що Росія зберігає значний військовий потенціал. За його оцінкою, Москва має великий і різноманітний ядерний арсенал, а також боєздатні сухопутні, повітряні та морські сили, що дозволяє їй і надалі становити загрозу для інтересів США.

Він також звернув увагу на ускладнення глобальної безпекової ситуації. Зокрема, за його словами, посилюється співпраця Росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, що підвищує ризики одночасно в кількох регіонах світу.

За даними Пентагону, така взаємодія включає постачання озброєння, технологій та економічну підтримку, що дозволяє Росії продовжувати війну проти України.

У Вашингтоні наголошують, що ці процеси створюють додаткові виклики для НАТО та вимагають консолідованої реакції з боку союзників.

До слова, Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз озвучила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард. Вона припустила, що допоки переговори між Москвою та Києвом тривають, Росія продовжуватиме вести повільну виснажливу війну.

Читайте також:

Читайте також

США готується до запуску мережі безпілотних капсул замість автобусів
США готується до запуску мережі безпілотних капсул замість автобусів
20 лютого, 11:56
Тегеран висловив готовність піти на суттєві поступки, щоб уникнути масштабного конфлікту та зняти економічну блокаду
Іран запропонував США нові умови для виходу з ядерного глухого кута
23 лютого, 08:39
Група науковців працюватиме на станції «Академік Вернадський» рік
До Антарктики вирушила чергова українська експедиція (фото)
25 лютого, 12:13
Трамп заявив, що знає, кого хоче бачити лідером Ірану
Трамп заявив, що знає, кого хоче бачити лідером Ірану
1 березня, 06:38
ГУР опублікувало дані про 20 виробників ракети РФ
Розвідка оприлюднила складові нової ракети РФ
2 березня, 09:54
Сирський попередив про плани РФ збільшити угруповання в Україні
Головком ЗСУ озвучив нову чисельність ворожого контингенту, яку готує Кремль
3 березня, 19:08
Від військових малюк отримав особливий подарунок – іграшкового зайця, який тепер супроводжуватиме його на шляху до безпеки
«Життя заборгувало йому». Військкор показав щемливу евакуацію хлопчика з Дружківки
12 березня, 12:37
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11781 танк
Втрати ворога станом на 15 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
15 березня, 07:05
У Кириківській громаді пошкоджено об’єкти транспортної інфраструктури
Росіяни обстріляли Сумщину: є поранені, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
Вчора, 08:00

Політика

Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном
Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном
Сенат США втретє відхилив резолюцію про припинення війни з Іраном
Сенат США втретє відхилив резолюцію про припинення війни з Іраном
У США зафіксовано падіння рівня демократії та свободи слова
У США зафіксовано падіння рівня демократії та свободи слова
П’ять країн ЄС б’ють на сполох через некерований російський танкер у Середземному морі
П’ять країн ЄС б’ють на сполох через некерований російський танкер у Середземному морі
Іранська ракета вбила трьох цивільних на Західному березі річки Йордан
Іранська ракета вбила трьох цивільних на Західному березі річки Йордан

Новини

В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
