Помічник міністра війни США Даніель Циммерман заявив, що Пентагон підтвердив курс на гарантії безпеки для України

У США говорять про «міцний мир» і визнають зростання загроз від РФ та її союзників

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує переговори з Росією та Україною щодо досягнення миру, який має базуватися на надійних гарантіях безпеки для Києва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Пентагону.

Помічник міністра війни США Даніель Циммерман заявив, що Вашингтон веде діалог з обома сторонами з метою досягнення «міцного миру». За його словами, ключовим елементом такого підходу мають стати гарантії безпеки, які передбачають посилення України та Європи.

Циммерман наголосив, що Росія зберігає значний військовий потенціал. За його оцінкою, Москва має великий і різноманітний ядерний арсенал, а також боєздатні сухопутні, повітряні та морські сили, що дозволяє їй і надалі становити загрозу для інтересів США.

Він також звернув увагу на ускладнення глобальної безпекової ситуації. Зокрема, за його словами, посилюється співпраця Росії з Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, що підвищує ризики одночасно в кількох регіонах світу.

За даними Пентагону, така взаємодія включає постачання озброєння, технологій та економічну підтримку, що дозволяє Росії продовжувати війну проти України.

У Вашингтоні наголошують, що ці процеси створюють додаткові виклики для НАТО та вимагають консолідованої реакції з боку союзників.

До слова, Російська Федерація планує продовжувати бойові дії в Україні у форматі війни на виснаження. Такий прогноз озвучила директорка національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габбард. Вона припустила, що допоки переговори між Москвою та Києвом тривають, Росія продовжуватиме вести повільну виснажливу війну.