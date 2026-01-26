Головна Світ Політика
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані
фото: The White house/Facebook

Трамп змінив свою думку щодо ролі британських військ у війні в Афганістані після втручання короля Чарльза III

Президент США Дональд Трамп різко змінив свою риторику щодо ролі британських військ у війні в Афганістані. Після хвилі обурення у Великій Британії, викликаної його заявами про те, що союзники нібито трималися «подалі від лінії фронту», очільник Білого дому оприлюднив примирливий допис у соцмережі Truth Social. Трамп назвав британських військових людьми з «величезним серцем і душею», чия мужність не має собі рівних, та запевнив у міцності зв’язку між країнами. Про це пише «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Така зміна позиції відбулася після неофіційного втручання короля Чарльза III. За даними британських медіа, монарх висловив занепокоєння коментарями президента, нагадавши про особисту причетність королівської родини до конфлікту: його син, принц Гаррі, двічі служив в Афганістані пілотом вертольота. Сам принц Гаррі також виступив із різкою заявою, наголосивши, що втратив на тій війні друзів, а британський контингент посідав друге місце за кількістю втрат після США.

Раніше Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business зневажливо відгукнувся про роль союзників по НАТО, стверджуючи, що вони уникали найнебезпечніших ділянок фронту. Це викликало миттєву реакцію прем'єр-міністра Кіра Стармера та родин загиблих солдатів. Політичні лідери Британії нагадали Вашингтону, що положення про колективну оборону НАТО було застосовано саме для підтримки США після терактів 11 вересня.

Наразі Букінгемський палац офіційно не коментує переговори з Білим домом, проте спостерігачі пов’язують пом’якшення риторики Трампа з планованим візитом Чарльза III та королеви Камілли до США цієї весни. Поїздка, приурочена до 250-ї річниці незалежності Америки, має на меті підтвердити «особливі відносини» між державами, які опинилися під загрозою через необачні висловлювання американського лідера.

Раніше Король Британії Чарльз ІІІ зміг переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна може виграти війну проти Росії. 

Британський монарх приймав Трампа та першу леді США у Віндзорському замку. Вони провели там обід та вечерю, а також брали участь у низці заходів, де король супроводжував почесних гостей.

До слова, Король Великої Британії Чарльз III звернувся до українців та висловив свою підтримку Україні. Заяву монарха було опубліковано на офіційній сторінці королівської родини у соцмережі Х.

«Святкуючи першу річницю 100-річного партнерства між Великою Британією та Україною, я щиро молюся, щоб міцні зв’язки між нашими країнами принесли надію та моральну підтримку у цей найскладніший час», – зазначив Король Чарльз III. Також король звернувся до українського народу.

