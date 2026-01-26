WP: Трамп похвалив солдатів Великої Британії після критики щодо їх ролі у війні в Афганістані

Трамп змінив свою думку щодо ролі британських військ у війні в Афганістані після втручання короля Чарльза III

Президент США Дональд Трамп різко змінив свою риторику щодо ролі британських військ у війні в Афганістані. Після хвилі обурення у Великій Британії, викликаної його заявами про те, що союзники нібито трималися «подалі від лінії фронту», очільник Білого дому оприлюднив примирливий допис у соцмережі Truth Social. Трамп назвав британських військових людьми з «величезним серцем і душею», чия мужність не має собі рівних, та запевнив у міцності зв’язку між країнами. Про це пише «Главком» із посиланням на The Washington Post.

Така зміна позиції відбулася після неофіційного втручання короля Чарльза III. За даними британських медіа, монарх висловив занепокоєння коментарями президента, нагадавши про особисту причетність королівської родини до конфлікту: його син, принц Гаррі, двічі служив в Афганістані пілотом вертольота. Сам принц Гаррі також виступив із різкою заявою, наголосивши, що втратив на тій війні друзів, а британський контингент посідав друге місце за кількістю втрат після США.

Раніше Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business зневажливо відгукнувся про роль союзників по НАТО, стверджуючи, що вони уникали найнебезпечніших ділянок фронту. Це викликало миттєву реакцію прем'єр-міністра Кіра Стармера та родин загиблих солдатів. Політичні лідери Британії нагадали Вашингтону, що положення про колективну оборону НАТО було застосовано саме для підтримки США після терактів 11 вересня.

Наразі Букінгемський палац офіційно не коментує переговори з Білим домом, проте спостерігачі пов’язують пом’якшення риторики Трампа з планованим візитом Чарльза III та королеви Камілли до США цієї весни. Поїздка, приурочена до 250-ї річниці незалежності Америки, має на меті підтвердити «особливі відносини» між державами, які опинилися під загрозою через необачні висловлювання американського лідера.

