Як Афганістан живе при Талібані. Українська блогерка побувала в країні свого батька

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Як Афганістан живе при Талібані. Українська блогерка побувала в країні свого батька
Українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай відвідала Афганістан
фото: Главком

«Талібан» захопив владу в Афганістані у 2021-му. Режим встановили на основі власного тлумачення законів шаріату. Жінки тут мають дотримуватися жорсткого дрескоду, і це правило обов'язкове навіть для іноземок

Українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай відвідала Афганістан, звідки родом її батько. Вона розповіла, яке життя зараз в країні при «Талібані», як там живуть жінки, як талібам вдалося викорінити корупцію та багато цікавих фактів про сучасний Афганістан. Про це пише «Главком» із посиланням на випуск журналістки на її YouTube-каналі.

На початку візиту на батьківщину свого батька блогерка звернула увагу на білі прапори угруповання «Талібан» на вулицях Афганістану замість державних. Крім цього, вона відзначила те, як в країні живуть жінки. За словами журналістки, вони мають дотримуватися жорсткого дрескоду, аби чужі чоловіки не бачили їхнього обличчя та тіла. З’ясувалося, що це правило стосується й іноземок, які перебувають чи мешкають в Афганістані. Тому Раміна Есхакзай та її команда були одягнені відповідно.

Що забороняють жінкам в Афганістані

Блогерка поспілкувалася з місцевими мешканцями Афганістану
фото: Раміна Есхакзай
фото: Раміна Есхакзай

Крім носіння особливого одягу, жінки в Афганістані мають дотримуватися низки правил та заброн. Наприклад, вони не мають права на роботу та освіту, а на вулицю виходити без чоловіка їм заборонено. «Це і є причина, чому ми досі не зустріли жодної жінки й чому на мене здивованими очима дивляться місцеві чоловіки», – каже журналістка.

Попри це одна місцева мешканка розповіла блогерці про те, як їй та іншим жінкам з Афганістану вдається зберігати свою красу та мати гарний вигляд. «У мене є своє особливе місце для цього, але я роблю це і вдома. Ви самі розумієте, як це – бути дівчиною в афганській родині. Усе залежить від самої людини, від її характеру і смаку. Мені подобається, щоб усе було охайно, щоб я мала доглянутий вигляд. Я не можу прийти на роботу (працює медикинею, – «Главком») у домашньому одязі», – розповіла жінка. Тож афганки дбають про свій зовнішній вигляд та стиль попри суворі закони та дрескод.

Правила на вулицях Афганістану 

За чотири роки режиму талібів у країні майже зникла злочинність на вулицях. Місцевий мешканець, на ім’я Ахмед розповів українській блогерці про суворі правила «Талібану». За крадіжку на вулицях Афганістану можуть ампутувати руку. А у випадку повторної крадіжки – другу руку. «У певних випадках допустима навіть публічна страта. Але чи є відчуття, що тут щодня комусь відрізають руки? Ні, такого немає», – підмітила Раміна Есхакзай.

Інтерв'ю з афганкою та захисницею прав жінок

Українська журналістка взяла інтерв’ю в жінки Нілофар Айюбі. Афганка розповіла про своє нелегке дитинство, коли їй доводилося прикидатися хлопчиком, аби уникнути жорстокості талібів. Протягом тривалого часу Нілофар Айюбі захищала та відстоювала права жінок, що закінчилося для неї переслідуваннями.

Вона розповіла, як її разом із чоловіком намагалися вбити кілька разів. «Ми кинули все. Я взяла лише документи і трохи грошей. На вулиці хаос. Люди бігли, кричали, матері тримали дітей на руках. Усі прагнули до воріт аеропорту. Було жарко. Ми стояли годинами, хтось стріляв угору. Я бачила, як люди падали, як діти губилися серед натовпу. Ми вилетіли до Варшави. Я сиділа біля вікна, дивилася вниз і бачила, як Кабул тоне в пилюці. Це був не просто дім, а країна, яка згорає на очах», – поділилася жінка.

За «Талібану» в Афганістані з’явилися нові культурні та сімейні заборони, які тиснуть на жінок. «До приходу «Талібану» Кабул, звісно, був вільнішим містом, але тепер зайвий раз контактувати з іноземцями небезпечно. Це більше сімейна проблема. Наприклад, чоловіки в сім’ї не хочуть бачити своїх дружин на чужих відео. Для Афганістану це велика проблема. Таке суспільство. На жаль, у цьому плані Афганістан дуже відсталий», – йдеться у випуску Раміни Есхакзай.

Журналіст Раміна Есхакзай поїхала в Афганістан

Раніше «Главком» розповідав про те, що мирні переговори між Афганістаном (урядом «Талібану») та Пакистаном, що відбулися в Туреччині, завершилися без досягнення результатів через фундаментальні розбіжності щодо контролю над внутрішньою безпекою Пакистану. Проте обидві сторони підтвердили намір і надалі дотримуватися чинного режиму припинення вогню.

Теги: Афганістан українці Талібан блогер

