Легалізація рабства та касти для мулл: Талібан ухвалив шокуючий Кримінальний кодекс

В Афганістані офіційно ввели в дію новий 90-сторінковий Кримінальний кодекс, який остаточно закріплює безправ'я жінок, легалізує домашнє насильство та впроваджує середньовічну кастову систему. Згідно з документом, підписаним лідером угруповання Гібатуллою Ахундзадою, статус чоловіка фактично прирівнюється до «рабовласника». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Видання отримало копію кодексу під назвою «De Mahakumu Jazaai Osulnama» та зазначає, що документ вже розповсюджується в афганських судах. Новий закон Талібану офіційно розділяє суспільство на касти, де покарання залежить не від злочину, а від соціального статусу:

Релігійні вчені (мулли): Знаходяться на вершині. У разі злочину вони отримують лише «пораду».

Еліта: Максимальне покарання – порада або виклик до суду.

Середній клас: Можуть бути засуджені до ув'язнення.

Нижчий клас (робітники): Отримують найсуворіші вироки – в'язницю разом із тілесними покараннями.

«Отже, тепер мулла – це король», – коментує Шахарзад Акбар, директорка правозахисного руху «Равадарі».

Кодекс фактично прирівнює жінок до підлеглих або рабів. Чоловікам офіційно дозволено застосовувати «дискреційні покарання» у вигляді побиття (тазіру) до своїх дружин. При цьому в новому законодавстві повністю відсутні поняття психологічного або сексуального насильства як злочину.

Якщо жінка все ж зможе довести факт «надмірного» побиття, максимальний термін ув'язнення для чоловіка становитиме лише 15 діб. Для порівняння: за попередньої адміністрації за це давали до року тюрми.

Процес подання скарги на насильство перетворений на механізм приниження:

Присутність махрама: Жінка не може звернутися до суду без супроводу чоловіка або родича-чоловіка. Часто саме цей супроводжуючий і є агресором.

Доведення ран: Щоб підтвердити побиття, жінка має показати рани судді, залишаючись при цьому повністю закритою згідно з правилами хіджабу.

Юристи повідомляють про випадки, коли жінок відмовлялися слухати, бо їхні чоловіки-опікуни перебували у в'язниці, а отже, не могли їх «супроводжувати» для подання скарги.

Стаття 34 кодексу закриває для жінок останній шлях до порятунку – батьківський дім. Якщо жінка втекла від насильства до батьків без дозволу чоловіка і відмовляється повертатися, їй загрожує 3 місяці в'язниці. Такий самий термін загрожує батькам або родичам, які переховують жінку від чоловіка-агресора.

