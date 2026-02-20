Головна Світ Соціум
Легалізація рабства та касти для мулл: Талібан ухвалив шокуючий Кримінальний кодекс

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Легалізація рабства та касти для мулл: Талібан ухвалив шокуючий Кримінальний кодекс
фото: Reuters

Чоловікам офіційно дозволено застосовувати «дискреційні покарання» у вигляді побиття (тазіру) до своїх дружин

В Афганістані офіційно ввели в дію новий 90-сторінковий Кримінальний кодекс, який остаточно закріплює безправ'я жінок, легалізує домашнє насильство та впроваджує середньовічну кастову систему. Згідно з документом, підписаним лідером угруповання Гібатуллою Ахундзадою, статус чоловіка фактично прирівнюється до «рабовласника». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent.

Видання отримало копію кодексу під назвою «De Mahakumu Jazaai Osulnama» та зазначає, що документ вже розповсюджується в афганських судах. Новий закон Талібану офіційно розділяє суспільство на касти, де покарання залежить не від злочину, а від соціального статусу:

  • Релігійні вчені (мулли): Знаходяться на вершині. У разі злочину вони отримують лише «пораду».
  • Еліта: Максимальне покарання – порада або виклик до суду.
  • Середній клас: Можуть бути засуджені до ув'язнення.
  • Нижчий клас (робітники): Отримують найсуворіші вироки – в'язницю разом із тілесними покараннями.

«Отже, тепер мулла – це король», – коментує Шахарзад Акбар, директорка правозахисного руху «Равадарі».

Кодекс фактично прирівнює жінок до підлеглих або рабів. Чоловікам офіційно дозволено застосовувати «дискреційні покарання» у вигляді побиття (тазіру) до своїх дружин. При цьому в новому законодавстві повністю відсутні поняття психологічного або сексуального насильства як злочину.

Якщо жінка все ж зможе довести факт «надмірного» побиття, максимальний термін ув'язнення для чоловіка становитиме лише 15 діб. Для порівняння: за попередньої адміністрації за це давали до року тюрми.

Процес подання скарги на насильство перетворений на механізм приниження:

  • Присутність махрама: Жінка не може звернутися до суду без супроводу чоловіка або родича-чоловіка. Часто саме цей супроводжуючий і є агресором.
  • Доведення ран: Щоб підтвердити побиття, жінка має показати рани судді, залишаючись при цьому повністю закритою згідно з правилами хіджабу.

Юристи повідомляють про випадки, коли жінок відмовлялися слухати, бо їхні чоловіки-опікуни перебували у в'язниці, а отже, не могли їх «супроводжувати» для подання скарги.

Стаття 34 кодексу закриває для жінок останній шлях до порятунку – батьківський дім. Якщо жінка втекла від насильства до батьків без дозволу чоловіка і відмовляється повертатися, їй загрожує 3 місяці в'язниці. Такий самий термін загрожує батькам або родичам, які переховують жінку від чоловіка-агресора.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп різко змінив свою риторику щодо ролі британських військ у війні в Афганістані. Після хвилі обурення у Великій Британії, викликаної його заявами про те, що союзники нібито трималися «подалі від лінії фронту», очільник Білого дому оприлюднив примирливий допис у соцмережі Truth Social. Трамп назвав британських військових людьми з «величезним серцем і душею», чия мужність не має собі рівних, та запевнив у міцності зв’язку між країнами. 

Теги: Афганістан жінка

