Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном

Єгор Голівець
Глава МЗС Оману заявив про втрату контролю США над політикою
фото: AP

Оман заявив про відсутність виграшного сценарію та закликав зупинити ескалацію

Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді розкритикував участь США у війні проти Ірану та заявив, що Вашингтон опинився втягнутим у конфлікт без шансів на перемогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю дипломата виданню The Economist.

За словами Аль-Бусаїді, ключовою помилкою американської адміністрації стало те, що вона дозволила втягнути себе у війну. «Найбільшим прорахунком американської адміністрації, було те, що вона дозволила втягнути себе в цю війну», – заявив він.

Дипломат наголосив, що конфлікт не відповідає національним інтересам США. «Це не війна Америки, і немає жодного ймовірного сценарію, за якого й Ізраїль, й Америка отримають від неї те, чого хочуть», – сказав міністр.

Він також заявив, що Вашингтон частково втратив контроль над власною зовнішньою політикою. «Це незручна правда, яку треба сказати, тому що вона вказує на те, наскільки Америка втратила контроль над власною зовнішньою політикою. Але її потрібно сказати», – додав Аль-Бусаїді.

Глава МЗС Оману звернув увагу на розбіжність стратегічних цілей США та Ізраїлю. За його словами, зокрема ідея зміни режиму в Ірані не відповідає інтересам Вашингтона та може призвести до масштабної військової кампанії.

На думку дипломата, реалізація такого сценарію потребуватиме тривалої участі американських сухопутних військ і створить ризик нової хвилі затяжних конфліктів.

Аль-Бусаїді закликав сторони повернутися до переговорного процесу. Він запропонував поєднати діалог із розробкою ширшої регіональної угоди про ненапад та контроль за ядерними технологіями.

Нагадаємо, що Іран вдруге за 12 годин атакував балістичними ракетами газовий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі, який вважається найбільшим у світі об’єктом зі скрапленого природного газу.

Пентагон несподівано заговорив про нові підходи до безпеки України
Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

