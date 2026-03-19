Союзник США розкритикував участь Вашингтона у війні з Іраном

Оман заявив про відсутність виграшного сценарію та закликав зупинити ескалацію

Міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді розкритикував участь США у війні проти Ірану та заявив, що Вашингтон опинився втягнутим у конфлікт без шансів на перемогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю дипломата виданню The Economist.

За словами Аль-Бусаїді, ключовою помилкою американської адміністрації стало те, що вона дозволила втягнути себе у війну. «Найбільшим прорахунком американської адміністрації, було те, що вона дозволила втягнути себе в цю війну», – заявив він.

Дипломат наголосив, що конфлікт не відповідає національним інтересам США. «Це не війна Америки, і немає жодного ймовірного сценарію, за якого й Ізраїль, й Америка отримають від неї те, чого хочуть», – сказав міністр.

Він також заявив, що Вашингтон частково втратив контроль над власною зовнішньою політикою. «Це незручна правда, яку треба сказати, тому що вона вказує на те, наскільки Америка втратила контроль над власною зовнішньою політикою. Але її потрібно сказати», – додав Аль-Бусаїді.

Глава МЗС Оману звернув увагу на розбіжність стратегічних цілей США та Ізраїлю. За його словами, зокрема ідея зміни режиму в Ірані не відповідає інтересам Вашингтона та може призвести до масштабної військової кампанії.

На думку дипломата, реалізація такого сценарію потребуватиме тривалої участі американських сухопутних військ і створить ризик нової хвилі затяжних конфліктів.

Аль-Бусаїді закликав сторони повернутися до переговорного процесу. Він запропонував поєднати діалог із розробкою ширшої регіональної угоди про ненапад та контроль за ядерними технологіями.

Нагадаємо, що Іран вдруге за 12 годин атакував балістичними ракетами газовий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі, який вважається найбільшим у світі об’єктом зі скрапленого природного газу.