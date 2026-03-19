Угорщину очікує блокада? Орбан нарвався на жорстку відповідь ЄС

glavcom.ua
Єгор Голівець
Орбан загнав себе під санкційний тиск ЄС
фото з відкритих джерел

У Брюсселі заговорили про санкції і позбавлення права голосу після виборів 12 квітня

Рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України на €90 млрд викликало різку реакцію в ЄС, де заговорили про можливі наслідки для Будапешта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними видання, у Брюсселі вважають, що Орбан перетнув межу, погодившись на фінансування у грудні, а потім заблокувавши його. Це рішення викликало обурення серед лідерів ЄС та посилило дискусії про необхідність жорсткої відповіді.

П’ятеро дипломатів ЄС та міністр уряду однієї з країн блоку заявили про можливі наслідки для Угорщини після виборів. Саміт ЄС у Брюсселі може стати ключовим моментом у цьому протистоянні.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул на закритій зустрічі заявив, що дії Будапешта більше не можна ігнорувати. Інші учасники переговорів висловлювалися ще жорсткіше. «Прем'єр-міністр Орбан повинен зрозуміти, що він постійно випробовує межі того, що інші держави-члени готові терпіти», – заявив один із дипломатів ЄС.

Швеція вже відкрито заявила про готовність розглянути застосування статті 7 Договору про ЄС, яка передбачає можливість позбавлення країни права голосу.

Подальші дії Євросоюзу значною мірою залежатимуть від результатів виборів в Угорщині 12 квітня. У разі перемоги опонента Орбана, Петера Мадяра, ЄС може зайняти вичікувальну позицію.

Якщо ж Орбан збереже владу, у Брюсселі очікують «серйозну розмову» щодо подальших кроків. «Це, безсумнівно, матиме наслідки після виборів. Ми просто чекаємо, коли це станеться», – зазначив один із дипломатів.

Серед можливих заходів розглядається посилення умов надання фінансування, зокрема прив’язка його до дотримання принципів верховенства права.

Водночас лідери ЄС опинилися перед вибором: або виключити питання кредиту з порядку денного і зіткнутися з невдоволенням України, або піти на відкрите протистояння з Угорщиною. «Якщо ми не зможемо домогтися надання кредиту, Зеленський, цілком справедливо, буде в люті», – визнав один із дипломатів ЄС.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс планує найближчими днями відвідати Угорщину, щоб висловити підтримку угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану напередодні парламентських виборів.

