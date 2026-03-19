Орбан розлютив лідерів ЄС блокуванням €90 млрд для України: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Орбан заблокував угоду про фінансування України
У Брюсселі заговорили про тиск і нагадали Будапешту про взяті зобов’язання

Рішення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заблокувати кредит для України в розмірі €90 млрд викликало різку реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

За даними видання, блокування угоди в останній момент стало несподіванкою для партнерів, оскільки ще у грудні Орбан погодився на фінансування за умови, що Угорщина не буде зобов’язана брати у ньому участь.

Раніше Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією запевняли, що не перешкоджатимуть рішенню інших держав-членів ЄС щодо кредиту для України.

У Брюсселі наголошують, що альтернативи погодженій моделі фінансування немає. «Угода є угода. Тож ні плану Б, ні плану С, ні плану D. Це – те, що має статися», – заявив один із високопоставлених дипломатів ЄС.

Інший дипломат зазначив, що критика дій угорського уряду стає дедалі більш відкритою, а тиск на Будапешт може посилитися.

Водночас глава Європейської ради Антоніу Кошта провів телефонну розмову з Орбаном, під час якої наголосив на необхідності виконання зобов’язань.

«Послання було дуже чітким: я очікую від вас, що ви поважатимете зобов’язання, які ви взяли на себе в Європейській Раді, і що це рішення щодо позики в розмірі €90 млрд буде виконано», – передав слова Кошти один із чиновників ЄС.

Попри це, частина дипломатів сумнівається, що Орбан змінить позицію до виборів. Водночас у проєкті підсумкового комюніке саміту ЄС зазначається, що лідери розраховують на надання першого траншу фінансування для України вже до початку квітня.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс планує найближчими днями відвідати Угорщину, щоб висловити підтримку угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану напередодні парламентських виборів. 

