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Партизани, які діють в тилу ворога, отримали почесні нагороди від ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Партизани, які діють в тилу ворога, отримали почесні нагороди від ЗСУ
Сили спеціальних операцій ЗСУ створили спеціальну платформу, де кожен охочий може долучитися до руху опору
скріншот з відео

Диверсії в тилу ворога та передача розвідувальних даних – це невидима робота руху опору

Учасники руху опору отримали відзнаками командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України за успішне виконання спеціальних завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ССО.

Військові показали кадри нагородження партизанів.

«Рух опору – це про відповідальність. Рух опору – це про конфіденційність. Рух опору – це про готовність до зустрічі з ворогом», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, Сили спеціальних операцій ЗСУ створили спеціальну платформу, де кожен охочий може долучитися до руху опору. Для цього необхідно заповнити відповідну анкету на сайті opir.org.ua. Військові обіцяють конфіденційність заявок.

Нагадаємо, уночі 16 січня біля столиці РФ невідомі здійснили підпал релейних шаф. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зауважує, що це здійснив український спротив.

Раніше партизани змогли проникнути до навчального центру операторів безпілотних літальних апаратів російської армії та влаштувати там диверсію. 

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Теги: партизани військові державні нагороди

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