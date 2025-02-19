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Литва оголосила про нову допомогу Україні на десятки мільйонів євро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Литва оголосила про нову допомогу Україні на десятки мільйонів євро
Україна отримала нову партію вантажівок, тепловізійних прицілів та іншого військового обладнання
фото з відкритих джерел

З початку війни Вільнюс надав Україні військову допомогу на понад 769 млн євро

Литва передала Україні нову партію вантажівок, тепловізійних прицілів та іншої допомоги для Збройних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву уряду країни.

«Пакет допомоги на суму 80 млн євро, представлений Литвою на зустрічі в Рамштайні минулого тижня, відповідає найнагальнішим потребам України і становить майже половину річних зобовʼязань Литви перед Україною», – йдеться в повідомленні.

Серед основних напрямків підтримки України цього року протиповітряна оборона, боєприпаси, безпілотники, засоби РЕБ і допомога оборонній промисловості через фінансування озброєнь, вироблених в Україні.

«Литва зробить внесок у Коаліцію з протимінної діяльності, яку вона очолює разом з Ісландією, а також в інші коаліції збройних сил, членом яких вона є. Військова допомога також надаватиметься через міжнародні фонди та колективні ініціативи, триватиме підготовка українських військ та реабілітація поранених солдатів», – зазначили в уряді країни.

Литва надала Україні військову допомогу загалом на суму понад 769 млн євро. Загальна підтримка України з боку Литви перевищила 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, Європейський Союз планує передати Україні пакет військової допомоги щонайменше на 6 млрд євро, аби зміцнити стратегічну позицію Києва перед початком можливих перемовин із Російською Федерацією.

Зазначається, що новий пакет включатиме величезну кількість озброєння і стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Його вміст, ймовірно, буде оприлюднено напередодні візиту делегації Єврокомісії до Києва 24 лютого. Politico пише, що до нового пакета військової допомоги ввійдуть від 1,5 млн артилерійських снарядів до систем протиповітряної оборони.

Двоє дипломатів сказали Politico, що 6 млрд євро є відправною точкою, яка може зрости до 10 млрд євро або більше. Країни перевірять свої запаси та з'ясують, що вони можуть надіслати в Україну.

Раніше Федеральний уряд Німеччини оголосив про передачу Україні чергового пакета військової допомоги.

До слова, Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025-2028 роки, яка стане частиною довгострокового 12-річного плану допомоги. На перший етап відбудови та реформ із бюджету міжнародної співпраці виділять 1,5 млрд швейцарських франків (приблизно €1,6 млрд).

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Теги: Литва військова техніка військова допомога

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