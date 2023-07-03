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Армія Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Палестині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Армія Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Палестині
Ізраїль завдає численних авіаударів по палестинському таборі в Дженіні
фото: Reuters

Від авіаударів загинули щонайменше троє палестинців, ще 12 – отримали поранення

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала масштабну військову операцію в палестинському таборі в Дженіні, на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє ВВС.

Операція почалася з численних авіаударів. Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що від обстрілів загинули щонайменше троє палестинців, ще 12 – отримали поранення.

У ЦАХАЛ заявили, що завдали удару по «терористичній інфраструктурі в районі Дженіна».

«Ми не будемо стояти без діла, поки терористи продовжуватимуть завдавати шкоди мирним жителям, використовуючи табір Дженін як схованку», – сказали ізраїльські оборонці, додаючи, що табір був «оплотом терористів».

Водночас представники батальйону Дженіна, до якого належать бойовики з палестинських угруповань ФАТХ, ХАМАС та «Ісламський джихад» заявили, що вони «боротимуться з окупаційними силами до останнього подиху й останньої кулі».

Як повідомляється, десятки озброєних палестинців у масках були розміщені в алеях табору.

Мешканець табору Ахмед Закі розповів BBC, що колони ізраїльської армійської техніки проникли на околиці табору з кількох вулиць.

Палестинський водій швидкої допомоги Халед Алахмад сказав, що те, що відбувається в таборі для біженців, – справжня війна.

«Були удари з неба, націлені на табір, щоразу, коли ми приїжджаємо приблизно з п’ятьма-сімома машинами швидкої допомоги, і ми повертаємося з пораненими людьми», – сказав він у коментарі Reuters.

Зазначимо, що у червні ізраїльські військові вбили щонайменше шістьох палестинців під час рейду в табір у Дженіні. Уперше за багато років ЦАХАЛ застосував бойові вертольоти на Західному березі річки Йордан. Крім того, було поранено сімох ізраїльських солдатів і прикордонників.

Теги: Ізраїль Палестина

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