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Представники Ірану були присутні під час перших атак «Шахедів» по Україні – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Представники Ірану були присутні під час перших атак «Шахедів» по Україні – Зеленський
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський: На початку майже ніхто з росіян не міг керувати відповідною зброєю

Представники Ірану були присутні під час перших атак «Шахедів» по містах України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Українському радіо».

«За даними української розвідки, представники Ірану були присутні під час перших, вбивчих, атак «Шахедів» по містах України, адже на початку майже ніхто з росіян не міг керувати відповідною зброєю», – йдеться у заяві.

Президент додав, що представники Ірану знаходилися на території Росії, де навчали окупантів керувати дронами.

«Вони говорили, що лише продають, що це тільки бізнес, але ж це не лише бізнес, тому що Росії було передано ліцензії на ці дрони, були побудовані відповідні фабрики. Мало того, вони навчали російські війська. Чи знаходились іранці на території Російської Федерації і навчали, як керувати дронами? Так», – наголосив Зеленський.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну. Росія вже отримала партії балістичних ракет. Як зазначив посадовець, Росія, швидше за все, використає ці поставки протягом декількох тижнів.

За даними The Wall Street Journal, Іран передав Росії балістичні ракети малої дальності. За даними Інституту вивчення війни, Іран погодився на обмін, розраховуючи на винищувачі Су-35.

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Теги: Володимир Зеленський Україна безпілотник війна росія росіяни Іран

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