Окупанти штурмували позицію ЗСУ у карематах, щоб захистити себе від дронів

Російський військовий розповів, що каримати у штурмах використовували для маскування

Російський військовий Герман Прокопів розповів, що окупанти штурмували позицію ЗСУ у карематах. За його словами, таким чином вони захищалися від українських безпілотників. Про це він сказав в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову.

«Нас привезли в Комишуваху (Запорізька область, – «Главком»), там видали зброю. Сказали, що вночі ми повинні зайти на позиції, закріпитися. Показали на карті цю позицію. Ми там ніколи не були. Нам сказали, що дрон нас проведе, там усюди наші. Відправляли по дві людини, на нас одягли каремати», – розповів окупант.

скріншот з відео

Російський військовий зазначив, що два каремати скручували у кільця та зшивали між собою. Таким чином у них виходило саморобне маскування: «Скручуємо його (каримат, – «Главком») у кільце, зашиваємо, другий каремат, скручуємо кільце, зашиваємо, пришиваємо одне до одного, отримуємо циліндр, і зверху такий навіс також».

Прокопів зауважив, що каремати були, як маскування. За його словами, це допомагало знизити теплову сигнатуру.

«За відчуттями ніби ходиш у бочці. Як у безглуздому мультфільмі. Коли людина зверху одягає бочку і думає, що її ніхто не бачить. Це виходило приблизно п'ять кілометрів треба було пройти у цих матрацах. Взагалі незручних, зброєю скористатися ніяк не могли в них», – поскаржився окупант.

Окупант додав, що відправили його у штурм лиш з рюкзаком, у якому була пляшка з водою, банка тушкованки та три пачки патронів (90 штук).

Нагадаємо, що Служба безпеки України повідомила про підозру зраднику, який вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а зараз – потрапив у полон до ЗСУ. Цим окупантом є Герман Прокопів.