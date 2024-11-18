«Дзеркальна» відповідь Москви: Маск прокоментував наслідки рішення Байдена щодо України

Маск: Москва дзеркально відповість на дозвіл Байдена стосовно ударів ЗСУ углиб Росії

Підприємець Ілон Маск у соцмережі X висловив упевненість у дзеркальній відповіді Москви на дозвіл президента США Джо Байдена Україні використовувати ракети Atacms при ударах по Росії.

«Проблема в тому, що Росія відповість дзеркально», – наголосив Маск.

Раніше Дональд Трамп-молодший, син обраного президента США, назвав «імбецилами» тих, хто ухвалив рішення про удари по Росії за допомогою американських балістичних ракет ATACMS.

Трамп-молодший також висловив думку, що американський військово-промисловий комплекс прагне розв'язати третю світову війну до інавгурації його батька, Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент США Джо Байден уперше дозволив використання Україною далекобійних ракет Atacms для ударів по території Росії. За даними співрозмовників видання, зброю, найімовірніше, спершу застосують проти російських і північнокорейських військ у Курській області.

До слова, Франція та Велика Британія дозволили Україні завдати удару вглиб російської території за допомогою своїх ракет Scalp/Storm Shadow.