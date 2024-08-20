Хто наводить на нафтобази? Експерт склав список «корисних ідіотів» в Україні

Рятувальники гасять пожежу, яка сталася в оезультаті ракетної атаки росіян на промисловий об'єкт у Тернопільській області. 20 серпня 2024 року

Куюн порадив уряду й Офісу президента заборонити держкомпаніям та ОДА публікувати будь-які промислові показники в нафтогазовій, енергетичній та логістичній галузях

Директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн звинуватив пресслужби українських компаній, які хваляться своїми успіхами у відкритому доступі, у тому, що вони допомагають росіянам обирати цілі для наступних ракетних атак по критично важливій інфраструктурі України.

«Читаю офіційне повідомлення про успіхи «Укргазвидобування» у видобутку газу. Офіційне повідомлення, на сайті «Нафтогазу». Там таких повідомлень багато. А ще в нас «Укрзалізниця» полюбляє розповідати про свої нові вантажні хаби. Не відстають й губернатори. Один якось договорився до того, що повідомив про ракету, яка не долетіла до стратегічного об’єкту. За декілька днів долетіла», – написав експерт.

Куюн не розуміє, навіщо ця інформація у публічному просторі під час війни. «Відповідь одна: для того, щоб всі побачили, які ж у нас славні керманичі в цих державних конторах та на посадах! Жага дешевого піару така, що готові наражати стратегічні об’єкти на небезпеку», – обурюється експерт.

Куюн порадив уряду й Офісу президента заборонити держкомпаніям та ОДА публікувати будь-які промислові показники в нафтогазовій, енергетичній та логістичній галузях.

Також експерт звернувся до журналістів з проханням цензурувати інформацію про чутливі галузі.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські загарбники атакували промисловий об'єкт у Тернопільській області, спричинивши пожежу. Відповідні служби оперативно відреагували на надзвичайну подію. Про це повідомив під час брифінгу у вівторок заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко. За інформацією Сергія Куюна пожежа в результаті обстрілу сталася на нафтобазі мережі WOG.

14 серпня вранці росіяни обстріляли енергооб’єкт «Укренерго» у південному регіоні. Знеструмлення споживачів не було. Також російські безпілотники атакували енергооб’єкт обленерго у північному регіоні.

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