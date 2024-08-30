Росія заявила про затримання колумбійців у формі ЗСУ з символікою «Карпатської Січі»

Російська спецслужба стверджує, що під час обшуку в затриманих вилучено документи, які нібито підтверджують те, що вони воювали на боці ЗСУ

Росія стверджує, що два колумбійці воювали у складі добровольчого батальйону «Карпатська Січ»

Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про затримання двох громадян Колумбії, які нібито брали участь в бойових діях на боці України. Про це повідомив Центр громадських зв'язків спецслужби.

«Федеральною службою безпеки РФ затримано громадян республіки Колумбії Медіна Аранда Хосе Арон і Анте Александер, підозрюваних в участі в бойових діях на боці України проти Збройних сил Російської Федерації як найманців», – йдеться в повідомленні.

Спецслужба стверджує, що під час обшуку в затриманих було вилучено документи, які нібито підтверджують те, що вони воювали на боці ЗСУ. Зокрема, росіяни запевняють, що знайшли в колумбійців військову форму Збройних сил України зі знаками розрізнення батальйону «Карпатська січ».

Примітно, що підрозділ був створений Олегом Куциним ще у 2014 році під час російсько-української війни як окрема добровольча чота «Карпатська Січ». 2015 року чота увійшла до складу Збройних сил України, у 93-тю механізовану бригаду. 2015 року чота стала ротою, брала участь в боях в районі Донецького аеропорту: бої за Піски, шахту «Бутовка», Водяне, Опитне. Згодом її було розформовано.

Після початку російського вторгнення 2022 року, підрозділ було створено заново як добровольчий батальйон «ОДЧ Карпатська Січ». У травні батальйон було переформовано на 49-й стрілецький батальйон «Карпатська Січ», який увійшов до складу Сухопутних військ ЗСУ. Він вів бої під Києвом: в Ірпіні, Романівці та на Броварському напрямку. Після деокупації Київщини був передислокований на Харківщину де брав участь в штурмі та визволенні: Вірнопілля, Дмитрівки, Комишувахи, Топольського, Ізюму. Після деокупації Харківщини був передислокований на Донеччину де брав участь в штурмі та визволенні: Тернів, Кремінної, Макіївки.

Підрозділ названий на честь організації народної оборони «Карпатська Січ», яка існувала на Закарпатті у 1930-х.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

До слова, Міністерство оборони РФ дедалі більше централізує командування та забирає собі контроль над нерегулярними силами. Імовірно, такі дії полегшать використання найманців у наступальних операціях.