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Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW
фото: Reuters (ілюстративне)

Окупанти просунулися на південний схід від Покровська

Російські війська, ймовірно, захопили села Лисівка й Маринівка (на південний схід від Покровська) на Донеччині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, минулої доби на східному фронті бої тривали на північний схід від Сіверська біля Григорівки; на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського; і на південний схід від Сіверська в районі Спірного, Виїмки та Івано-Дарівки, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська продовжували наступальні дії під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Калинівки; і на схід від Часового Яру біля Іванівського, але підтверджених змін лінії фронту так само не було.

Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW фото 1
мапа: ISW

Як російські, так і українські сили нещодавно несуттєво просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри за 10 вересня показують, що Сили оборони України нещодавно незначно просунулися в північно-східному Торецьку. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 вересня, свідчать про те, що армія РФ просунулася вздовж вулиці Центральної у східному Торецьку. Російський мілблогер стверджував, що окупаційні війська просунулися далі вздовж цієї вулиці та в полях на південний схід від Торецька. Однак ISW не спостерігав візуального підтвердження його тверджень.

Крім того, російські війська також продовжували наземні атаки поблизу Дачного (на північний схід від Торецька), Північного (на схід від Торецька) та Нелипівки (на південь від Торецька).

Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW фото 2
мапа: ISW

Окупанти, ймовірно, захопили Лисівку (на південний схід від Покровська) і просунулися далі на південний схід від Покровська. На геолокаційних кадрах за 11 вересня помітно, як російські війська піднімають прапор у центрі Лисівки, а російські блогери стверджували, що підрозділи РФ захопили населений пункт.

Також геолокаційні кадри за 10 вересня свідчать про те, що російські сили просунулися і в полях на захід від Маринівки (на південний схід від Покровська) і що вони, ймовірно, захопили це село.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець визнав, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід і схід від Селидового та на захід від Новогродівки (обидва на південний схід від Покровська).

Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися до східного Українського (на південний схід від Покровська) і в полях на північ і південний схід від Українського, і що російські війська намагаються оточити українські сили в межах населеного пункту. Утім, ISW не помітив жодних ознак того, що українські сили в цьому населеному пункті опинилися під загрозою оточення.

Окупанти також продовжували наступальні дії на схід від Покровська в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки та Михайлівки та на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Маринівки, Селидового, Українського та Гірника.

Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW фото 3
мапа: ISW

Крім того, вчора росіяни продовжували наступальні операції на захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російський блогер стверджував, що російські сили незначно просунулися на північний схід від Красногорівки, але аналітики не виявили цьому візуального підтвердження.

Росіяни, ймовірно, окупували ще два села на Покровському напрямку. Мапи ISW фото 4
мапа: ISW

Російські війська 11 вересня продовжували наступальні операції на південний захід від Донецька, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські війська продовжували атакувати на північний схід від Вугледара біля Костянтинівки та Водяного; біля самого Вугледара; і на південний захід від Вугледара поблизу Павлівки.

Нагадаємо, що нині триває 932-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Донеччина фронт

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