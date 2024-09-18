Атака на Торопець: росіяни заплутались у версіях причини вибухів

Унаслідок вибухів у Торопці 13 осіб було госпіталізовано, їхній стан оцінюють як помірно важкий

Російська влада переконувала своїх громадян, що вибухи були нібито внаслідок роботи ППО та падіння безпілотників

Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, дрони уразили склад з боєприпасами, спалахнули масштабні пожежі.

Російська влада поспішила переконувати своїх громадян, що вибухи були нібито внаслідок роботи ППО та падіння безпілотників. Однак у мережі з'явилося відео з «прильотом» по складах з боєприпасами.

Примітно, що на ньому самі ж російські солдати вже заплуталися, що ж саме атакувало військовий об'єкт: безпілотник чи винищувач.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика!

Зокрема, внаслідок вибухів 13 осіб було госпіталізовано, їхній стан оцінюють як помірно важкий. Про це повідомив помічник міністра охорони здоров'я Росії Олексій Кузнєцов. За його словами, 15 людей оглядають лікарі.

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні.

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

⚡️Рашистськими пабліками шириться інформація про атаку дронів на військову частину у Торопці (Тверська область, РФ)💥 pic.twitter.com/sFpRqASYXb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською.