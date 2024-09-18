Подоляк припустив, які наслідки матиме атака на склади боєприпасів у Торопці

За словами радника глави Офісу президента, удар по Торопцю оптимально буде впливати на події на лінії фронту, проте суттєво – на соціальні наслідки у РФ

Атака дронів на склади боєприпасів в місті Торопець Тверської області не тільки зменшила ворожий арсенал, що позначиться на бойових діях на лінії фронту, а й змусить росіян відчути присутність війни. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі «РБК-Україна».

«Знищення цієї інфраструктури... оптимально буде впливати на події на лінії фронту і буде суттєво впливати на соціальні наслідки у РФ», – сказав він.

Відстань від України до Торопця скріншот

При цьому Подоляк додав, що таких ударів повинна стати значно більше і не тільки з використанням українських дронів.

«Для того, щоб це масштабувати потрібно зняття оцих неформальних заборон (на застосування західної зброї вглиб території РФ – «Главком»). І друге – суттєве нарощування кількості інструментів. Тому що одна справа – це дрони, а справа інша – це якраз атаки на відстані 100-200-300 км від лінії фронту, чи від державного кордону України з РФ, знищувати це ракетами. Балістичними. Відповідної дальності», – наголосив він.

💥💥Вночі в результаті удару БпЛА було знищено склад боєприпасів в місті Торопець Тверської області pic.twitter.com/cbmy1IQGgG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

Радник голови Офісу президента також зауважив, що такі удари мають стати ще одним аргументом для переконання західних партнерів у тому, що позірна військова могутність Росії насправді є фікцією. Він нагадав, що росіяни вже сьогодні змушені звертатися за допомогою у постачання ракет та снарядів до Північної Кореї та Ірану.

«Більше ніж 6-7 млн снарядів Росія отримала від КНДР... і вони вже отримують ракети певної дальності від Ірану. І безумовно все це можна знищувати, не даючи можливості використовувати на лінії фронту... У цій війні знищення російської інфраструктури, в тому числі в глибині території, буде мати величезні впливи на подальші події», – додав Подоляк.

Внаслідок атаки уражено військову частину та склад з боєприпасами скріншот

За словами радника Єрмака, завдяки таким ударам «цю війну можна дійсно справедливо фіналізувати».

«Треба завершити обговорення, дискусії щодо того, що РФ – це країна, яку не можна перемогти, тому що в неї величезна купа ресурсів. Ні, не так. І оцей удар по Торопцю... чітко показує, що можна все знищувати не залежно від того, що говорить російська пропаганда», – зазначив він.

Нагадаємо, у місті Торопець Тверської області Росії в ніч на 18 вересня спалахнула пожежа, що стала наслідком атаки безпілотних літальних апаратів та роботи протиповітряної оборони (ППО) у регіоні.

Також міноборони РФ повідомило, що у ніч на 18 вересня над Росією нібито було знищено 54 українські безпілотники.

⚡️Рашистськими пабліками шириться інформація про атаку дронів на військову частину у Торопці (Тверська область, РФ)💥 pic.twitter.com/sFpRqASYXb — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

За даними ворожого відомства, 27 дронів збито над Курською областю, 16 – над Брянською, сім – над Смоленською, три – над Білгородською та один – над Орловською.

До слова, від мешканців Тверської області вимагають не розповсюджувати відео наслідків атаки на склад боєприпасів у Торопці.