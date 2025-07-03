США й Іран проведуть ядерні переговори: названо дату

Віткофф та Арагчі підтримували прямий зв’язок під час і після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, яка завершилася припиненням вогню за посередництва США

Посланець Білого дому Стів Віткофф планує зустрітися з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі наступного тижня в Осло для відновлення переговорів щодо ядерної програми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Джерела зазначають, що остаточну дату ще не визначено, і жодна з країн офіційно не підтвердила проведення зустрічі. Втім, якщо переговори все ж відбудуться, це стануть перші прямі перемовини після того, як минулого місяця президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати безпрецедентного військового удару по ядерних об’єктах Ірану.

Крім того, за словами джерел, Віткофф та Арагчі підтримували прямий зв’язок під час і після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, яка завершилася припиненням вогню за посередництва США.

Нагадаємо, начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір заявив, що Іран більше не є державою, що становить ядерну загрозу, після серії ударів Ізраїлю та США по його ядерній програмі. Тим часом очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що Іран може розпочати виробництво збагаченого урану вже протягом кількох місяців.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки. Згодом Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.