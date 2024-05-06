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Байден розглядає можливість відмовитися від президенства на користь Мішель Обами – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Байден розглядає можливість відмовитися від президенства на користь Мішель Обами – ЗМІ
Однією з головних причин є вік Джо Байдена, оскільки дві третини жителів США вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки
фото з відкритих джерел

Про таке рішення Байден, ймовірно, оголосить влітку

Президент Сполучених Штатів Джо Байден може відмовитись від участі у президентських виборах на користь Мішель Обами, дружини колишнього президента Барака Обами. Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

Як стало відомо, наразі у Демократичній партії розглядають можливість того, що Байден може оголосити про зняття своєї кандидатури в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго.

Видання зазначає, що Мішель Обама вже внесена у список потенційних кандидатів, щодо яких проводять громадські слухання.

«Ідея жінки-президента надихає багатьох американців», – зазначає видання.

Однією з головних причин є вік Джо Байдена, оскільки дві третини жителів США вважають його надто старим для того, щоб керувати країною ще чотири роки.

Крім того, багато американців вважають, що Дональд Трамп теж не повинен очолювати Білий дім знову, оскільки він також у похилому віці. У Демократичній партії вважають, що значні судові справи, які ведуться проти Трампа, також вплинуть на бажання виборців.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у передвиборчій риториці, ймовірно, не буде акцентувати на питанні підтримки України. Про це повідомляє Politico з посиланням на інформаторів.

Стало відомо, що після того, як Байден здобув величезну зовнішньополітичну перемогу, підписавши закон, який передбачав виділення Україні $60 млрд, його команда планує зменшити увагу громадськості до участі Америки у війні в Україні. Політики мають намір звертатися до електорату, заклопотаного економічними проблемами.

До слова, експрезидент США Дональд Трамп має перевагу над чинним президентом Джо Байденом у передвиборчій гонці. Про це свідчать результати опитування CNN, опубліковані в неділю, 28 квітня.

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп партії Мішель Обама

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