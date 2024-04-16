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Збірна України перемогла на ЧС з хокею, протест у Тбілісі: головне за ніч

Наталія Порощук
glavcom.ua
Збірна України перемогла на ЧС з хокею, протест у Тбілісі: головне за ніч
У Тбілісі триває акція протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії
фото: radiosvoboda

Головні новини ночі проти 16 квітня

Збірна України U18 здобула другу перемогу на Чемпіонаті світі з хокею. У Тбілісі триває акція протесту проти закону про «іноземних агентів». США не допомагатимуть Україні збивати безпілотники, як зробили це в Ізраїлі. На фронті загинув Павло Петриченко, який був проєктним менеджером у фонді Притули. Байден вперше прокоментував іранську атаку по Ізраїлю. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 квітня, щоб ви були в курсі подій. 

Збірна України U18 здобула другу перемогу на Чемпіонаті світі з хокею

Збірна України U18 вдруге поспіль перемогла на чемпіонаті Світу-2024 з хокею. У другому матчі Україна обіграла господарів турніру Данію, із рахунком 3:1. Про це повідомляє Суспільне.

Юніорська збірна України з хокею вже другий сезон поспіль виступає в дивізіоні IA. Востаннє команда отримувала підвищення у класі у 2022 році, коли посіла друге місце в таблиці групи IВ, пише видання.

Збірна України перемогла на ЧС з хокею, протест у Тбілісі: головне за ніч фото 1

У 2023 році юнацькі збірні України та Данії зустрічались на чемпіонаті світу U18. Тоді Україна в трьох періодах поступилась з рахунком 1:5. 

На фронті загинув Павло Петриченко, який був проєктним менеджером у фонді Притули

15 квітня на фронті загинув боєць 59-тої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко. Про це повідомила його сестра Марина Петриченко у Facebook.

«Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко», – йдеться у повідомленні.

До повномасштабної війни Павло Петриченко був проєктним менеджером у фонді Сергія Притули та учасником багатьох громадських ініціатив. У квітні 2022 року він пішов служити в ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.

Павло Петриченко був відомий як автор петиції про обмеження роботи онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

Сестра Марина Петриченко попросила не турбувати їхню родину деякий час. Про місце та час прощання стане відомо згодом.

У Тбілісі триває акція протесту проти закону про «іноземних агентів»

У Тбілісі триває акція протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії. Під час мітингу було поранено поліцейського та затримано 14 протестувальників. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Організатори акції протесту зазначають, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівля парламенту охороняється поліцейським спецназом.

МВС Грузії заявило про затримання 14 осіб. Їх звинуватили у хуліганстві і непокорі поліції. До того ж відомо про одного постраждалого поліцейського.

США не допомагатимуть Україні збивати безпілотники, як зробили це в Ізраїлі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США не будуть допомагати Україні збивати безпілотники, як робили це із союзниками під час атаки Ірану на Ізраїль. Про це він повідомив на брифінгу у Білому домі.

Джон Кірбі отримав запитання, чи готові США так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану.

«Я знав, що це питання виникне. Послухайте, йдеться про різні конфлікти, інший повітряний простір, різні картини загроз», – зазначив речник національної безпеки.

Кірбі зауважив, що з самого початку конфлікту, президент (Ред. – Джо Байден) дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.

«Ми надаємо Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору. І на жаль, на сьогодні ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого Україна так потребує», – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.

Байден вперше прокоментував іранську атаку по Ізраїлю

Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю, а також виступають за припинення вогню на Близькому Сході. Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

«Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю. Ми віддані припиненню вогню, яке поверне заручників додому і не дозволить конфлікту поширитися далі, ніж він вже є», – сказав президент.

Байден наголосив, що США віддані безпеці американського контингенту та партнерів на Близькому Сході, зокрема Іраку.

«Партнерство між Іраком та Сполученими Штатами має вирішальне значення», – зазначив американський лідер.

Нагадаємо, що Іран минулими вихідними здійснив масштабну атаку на Ізраїль у відповідь на ізраїльський удар 1 квітня, який зруйнував дипломатичне представництво Ірану в Дамаску та призвів до загибелі іранських генералів.

Теги: Джозеф Байден Ізраїль Іран Україна США війна Грузія закон іноагент спорт хокей військові смерть

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