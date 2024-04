Збірна України перемогла на ЧС з хокею, протест у Тбілісі: головне за ніч

Збірна України U18 здобула другу перемогу на Чемпіонаті світі з хокею. У Тбілісі триває акція протесту проти закону про «іноземних агентів». США не допомагатимуть Україні збивати безпілотники, як зробили це в Ізраїлі. На фронті загинув Павло Петриченко, який був проєктним менеджером у фонді Притули. Байден вперше прокоментував іранську атаку по Ізраїлю. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 16 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Збірна України U18 вдруге поспіль перемогла на чемпіонаті Світу-2024 з хокею. У другому матчі Україна обіграла господарів турніру Данію, із рахунком 3:1. Про це повідомляє Суспільне.

Юніорська збірна України з хокею вже другий сезон поспіль виступає в дивізіоні IA. Востаннє команда отримувала підвищення у класі у 2022 році, коли посіла друге місце в таблиці групи IВ, пише видання.

У 2023 році юнацькі збірні України та Данії зустрічались на чемпіонаті світу U18. Тоді Україна в трьох періодах поступилась з рахунком 1:5.

15 квітня на фронті загинув боєць 59-тої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко. Про це повідомила його сестра Марина Петриченко у Facebook.

«Сьогодні на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув мій брат, сержант 59 бригади Павло Петриченко», – йдеться у повідомленні.

До повномасштабної війни Павло Петриченко був проєктним менеджером у фонді Сергія Притули та учасником багатьох громадських ініціатив. У квітні 2022 року він пішов служити в ЗСУ та зосередився на аеророзвідці.

Павло Петриченко був відомий як автор петиції про обмеження роботи онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану.

Сестра Марина Петриченко попросила не турбувати їхню родину деякий час. Про місце та час прощання стане відомо згодом.

У Тбілісі триває акція протесту проти закону про «іноземних агентів», який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії. Під час мітингу було поранено поліцейського та затримано 14 протестувальників. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

Організатори акції протесту зазначають, що мітинг триватиме доти, поки владна партія не відмовиться від спроб ухвалити закон, який протестувальники називають антидемократичним й антиєвропейським. Будівля парламенту охороняється поліцейським спецназом.

Singing demonstration in Tbilisi after the adoption by the legal affairs Committee of the Russian Law. « Georgian dream » majority expelled all opposition MP’s from the hearing before the vote!!! pic.twitter.com/YSo8GRlVkW