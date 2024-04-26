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Байден відповів на пропозицію Трампа щодо проведення дебатів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден відповів на пропозицію Трампа щодо проведення дебатів
Байден відповів на запрошення Трампа
фото: Reuters

Трамп викликав чинного господаря Білого дому Джо Байдена на дебати

Президент США Джо Байден відповів опонентові на цьогорічних президентських виборах Дональду Трампу, який запросив його на дебати. Про це пише Reuters.

«Я буду дебатувати. Я не знаю, коли, але я буду радий з ним (з Трампом – ред.) дебатувати», – сказав він в інтерв'ю телеведучому Говарду Стерну.

Ця заява стала найчіткішим висловлюванням Байдена щодо перспективи президентських дебатів напередодні виборів, які відбудуться в листопаді цього року.

Раніше цього місяця радники кампанії Трампа надіслали листа до незалежної комісії, яка зазвичай санкціонує такі заходи, із закликом прискорити графік дебатів, а також провести більше, ніж три раунди дебатів, та розпочати їх на початку передвиборчого циклу.

Як пише Reuters, у таборі Байдена занепокоєні тим, що Трамп не дотримуватиметься правил, встановлених комісією, а деякі радники президента кажуть, що не хотіли б просувати конкурента, коли на одній сцені з ним опиниться чинний очільник Білого дому.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного господаря Білого дому Джо Байдена на дебати в будь-який час і в будь-якому місці. 

Як повідомлялося, великі американські ЗМІ надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу із закликом провести дебати перед майбутніми президентськими виборами. 

До слова, експрезидент США Дональд Трамп відстає від президента Джо Байдена на $75 млн у грошових перегонах через скорочення донорської бази.

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Теги: Джозеф Байден Дональд Трамп вибори у США США дебати

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