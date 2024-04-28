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Трамп зберігає перевагу над Байденом у передвиборчій гонці – соцопитування CNN

Надія Карбунар
glavcom.ua
Трамп зберігає перевагу над Байденом у передвиборчій гонці – соцопитування CNN
55% усіх американців наразі вважають президентство Трампа успішним, натомість 44% – провальним
фото з відкритих джерел

Оцінюючи перебування на посаді Байдена, 61% виборців вважає його президентство невдалим, тоді як 39% – успішним

Експрезидент США Дональд Трамп має перевагу над чинним президентом Джо Байденом у передвиборчій гонці. Про це свідчать результати опитування CNN, опубліковані в неділю, 28 квітня.

Зазначається, що 49% зареєстрованих виборців підтримують Трампа. Такі ж результати були і в попередньому січневому опитуванні. Водночас підтримка Байдена становить 43%, тоді як у січні було 45%.

Окрім цього, 55% усіх американців наразі вважають президентство Трампа успішним, натомість 44% – провальним.

Оцінюючи перебування на посаді Байдена, 61% виборців вважає його президентство невдалим, тоді як 39% – успішним. Для порівняння, в січні 2022 року опитування показувало, що 57% виборців були незадоволені правлінням Байдена, натомість 41% вважав його президентство успішним.

Також зазначається, що 92% республіканців вважають, що президентство Трампа було успішним, тоді як 73% демократів кажуть аналогічне про Байдена.

14% американців кажуть, що вважають обох лідерів невдалими, водночас 8% вважають їх успішними.

Майже половини зареєстрованих виборців, 47%, вважають президентство Байдена невдалим, натомість кажучи, що президентство Трампа було успішним. Окрім цього, 30% вважають Байдена успішним президентом, а Трампа – ні.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Польщі вважають, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США не залишить Україну без військової підтримки.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп викликав чинного господаря Білого дому Джо Байдена на дебати в будь-який час і в будь-якому місці. 

Як повідомлялося, великі американські ЗМІ надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу із закликом провести дебати перед майбутніми президентськими виборами. 

До слова, експрезидент США Дональд Трамп відстає від президента Джо Байдена на $75 млн у грошових перегонах через скорочення донорської бази.

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Теги: соцопитування Дональд Трамп США Джозеф Байден

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