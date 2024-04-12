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Словаччина накинулась із критикою на міграційний пакт Євросоюзу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Словаччина накинулась із критикою на міграційний пакт Євросоюзу
Юрай Бланар висловився щодо реформи міграційного законодавства
фото: Aktuality.sk

 Юрай Бланар: «Словаччина відкидає новий міграційний пакт ЄС»

Словаччина однозначно відкидає нову європейську політику у сфері міграції та біженців, так званий міграційний пакт ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, виступаючи сьогодні, 11 квітня, у Братиславі, пише aktuality.sk

Щодо цієї теми, глава словацької дипломатії наголосив, що окремі держави-члени ЄС мають самі приймати рішення щодо того, яку форму допомоги вони обирають, і все це без жодних вказівок щодо обов'язкових матеріальних внесків.

«Ухвалення цієї реформи є реальним доказом того, наскільки важливо зберегти право вето в ключових сферах просування національних інтересів», – заявив Бланар.

Міністр наголосив, що на голосування, проведене вчора, 10 квітня, не можна було накласти вето, і саме з цієї причини його схвалили, незважаючи на незгоду Словаччини та інших держав.

Юрай Бланар заявив, що міграційний пакт ЄС є нестійким методом у довгостроковій перспективі. Він додав, що нелегальна міграція є величезною проблемою, але її необхідно вирішувати насамперед відповідно до суверенних інтересів окремих держав-членів. Він сказав, що слід нарешті визнати, що захист Шенгенської зони від нелегальної міграції є недостатнім і що міграційний пакт не вирішує цю проблему.

«Ми повторюємо, що необхідно зосередитися на посиленні захисту зовнішнього кордону ЄС, а також на втручанні та заходах у країнах, які є джерелом нелегальної міграції», – наголосив Юрай Бланар.

Нагадаємо, Європа схвалила реформу міграційного законодавства.Європарламент схвалив пакет документів, пов'язаних із реформою сфери притулку та міграції. Було схвалено всі десять законодавчих ініціатив, які були раніше підготовлені Єврокомісією. Реформу ще має схвалити Рада ЄС, тобто представники країн, які входять до Євросоюзу. 

Запропоновану реформу критикують як ліві, так і праві партії, а також лідери низки країн Євросоюзу, зокрема Польщі та Угорщини. Її вдалося схвалити лише з невеликою перевагою – за різні законопроєкти голосували в середньому близько 300 депутатів проти близько 260.

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Теги: міністр Словаччина Європа партії

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