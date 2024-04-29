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Одна з країн ЄС планує запровадити обов'язковий призов для жінок

Катерина Іванова
glavcom.ua
Одна з країн ЄС планує запровадити обов'язковий призов для жінок
Нині Збройні сили Данії складаються з 9 тисяч контрактників та 4700 призовників
фото з відкритих джерел

Більшість партій Данії виступають за те, аби служба для жінок була обов'язковою

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що влада країни розглядає можливість мобілізації жінок. Про це повідомляє Kristeligt Dagblad із посиланням на заяву міністра 29 квітня.

За словами міністра, багато зусиль було спрямовано, аби обговорити варіанти того, як Данія може досягти повної рівності для жінок.

«Але я також визнаю, що це повинно відбутися після наступних загальних виборів, тому що деякі партії не хочуть, щоб це сталося по цей бік виборів», – заявив він.

За словами міністра, Копенгагену слід терміново досягти угоди, адже «РФ вдерлася в Україну, і Данії необхідно переозброїтися».

На даний момент, служба для жінок у данській армії добровільна. Однак, за словами очільника міноборони, більшість партій виступають за те, аби вона була обов'язковою.

До слова, Данія збільшить фінансування Українського фонду, в рамках якого Україна отримує військову допомогу, на 4,4 млрд данських крон (€590 млн).

Як повідомлялося, Данія ухвалила рішення про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників. Це перше подібне рішення в історії, яке, за словами голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, стане прецедентом для інших країн. Про подібне рішення Україна наполегливо просила своїх партнерів протягом останніх місяців.

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Теги: Міноборони Данія партії влада

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