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Помер 39-й президент США Джиммі Картер

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Помер 39-й президент США Джиммі Картер
Джиммі Картер прожив найдовше з усіх очільників США
фото з відкритих джерел

Американському лідерові було сто років

Пішов у засвіти 39-й президент США Джиммі Картер. Американському лідерові було сто років. Він прожив найдовше з усіх очільників США. Трагічну звістку повідомив його син Джеймс Картер III, передає The Washington Post.

Причина смерті Джиммі Картера не називається. Однак відомо, що останніми роками він лікувався від агресивної форми раку шкіри – меланоми, з пухлинами, які поширилися на його печінку та мозок. У заяві в лютому 2023 року Центр Картера заявив, що колишній президент після низки госпіталізацій припинить подальше лікування та проведе час, що залишився, вдома в хоспісі. 

Картер був президентом США з 1977 до 1981 року
Картер був президентом США з 1977 до 1981 року
фото: AP

Зазначимо, що Джиммі Картер був президентом США з 1977 до 1981 року. Він увійшов в історію як реформатор і борець за права людини, хоча його президентство часто критикували за економічні труднощі та міжнародні кризи, зокрема захоплення заручників в Ірані.

Після завершення політичної кар’єри Картер присвятив себе миротворчій діяльності, за що отримав Нобелівську премію миру у 2002 році. Його внесок у боротьбу з хворобами, бідністю та глобальними конфліктами зробив його однією з найвпливовіших постатей серед колишніх президентів США. Це був найстаріший президент в історії США, який залишив значну спадщину як на політичній арені, так і у сфері громадянського активізму.

Джиммі Картер увійшов в історію як реформатор і борець за права людини, хоча його президентство часто критикували за економічні труднощі та міжнародні кризи
Джиммі Картер увійшов в історію як реформатор і борець за права людини, хоча його президентство часто критикували за економічні труднощі та міжнародні кризи
фото: AP

До слова, 1 жовтня 2024 року Картер став першим колишнім американським президентом, який дожив до 100 років. Торік у листопаді він втратив дружину, Розалін Картер, із якою прожив у шлюбі 77 років. 

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Теги: США президент смерть

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Помер 39-й президент США Джиммі Картер
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