Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану

Це рішення зменшить і згодом усуне залежність США від Росії в цивільній ядерній енергетиці.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Ця ініціатива була одностайно підтримана Сенатом наприкінці квітня. Про це йдеться в заяві радника з національної безпеки США Джейка Саллівана на сайті Білого Дому.

За словами Саллівана, це рішення зміцнить енергетичну та економічну безпеку США, зменшить і згодом усуне залежність від Росії в цивільній ядерній енергетиці.

«Цей новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе убезпечити наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь. Спираючись на федеральне фінансування у розмірі $2,72 млрд, яке Конгрес нещодавно виділив на прохання президента, він дасть поштовх для запуску нових потужностей зі збагачення урану в Сполучених Штатах і надішле чіткий сигнал промисловості, що ми віддані довгостроковому зростанню нашого ядерного сектору», – каже Салліван.

Він також розповів про зобов'язання США, взяте в грудні минулого року: разом з Канадою, Францією, Японією і Великою Британією спільно інвестувати $4,2 млрд у розширення потужностей зі збагачення і конверсії урану.

«Я з гордістю можу сказати, що завдяки цим коштам, наданим Конгресом, ми значно перевиконали це зобов'язання і працюємо з промисловістю над реалізацією цієї амбітної мети», – каже радник.

Закон про заборону імпорту російського урану вводить заборону імпорту із США через 90 днів після набрання чинності. В ініціативі міститься дозвіл на тимчасові звільнення віл заборони до січня 2028 року.

За даними Міністерства енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, який використовується для палива для американського флоту з понад 90 комерційних реакторів. Таким чином, це робить Москву іноземним постачальником №1 у Штатах.

Нагадаємо, 1 травня Сенат США одностайно проголосував за ухвалення законопроєкту про заборону імпорту збагаченого урану з Росії та передав його на підпис президентові Байдену.