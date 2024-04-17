Експрем'єр Британії заявила, що Трамп має перемогти на виборах у США

Трасс заявила, що політика Трампа на посаді президента «насправді була дуже ефективною»

Колишня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Дональд Трамп повинен перемогти на президентських виборах у США. Про це повідомляє Politico.

«Я не думаю, що Байден був особливо прихильний до Сполученого Королівства. Мені здається, він часто виступає на боці ЄС. І я, звичайно, думаю, що хотіла б бачити нового президента в Білому домі», – зауважила експрем'єр Великої Британії.

На пряме запитання, чи має це бути Дональд Трамп, Трасс відповіла: «Має бути».

Видання зауважує, що минулоріч Трасс написала статтю у Wall Street Journal, у якій висловила сподівання, що «республіканець повернеться до Білого дому у 2024 році».

На початку цього року колишня прем'єрка Великої Британії виступила на Конференції консервативних політичних дій США, закликавши обрати республіканців, «які не підуть на поступки істеблішменту», і заявила, що кандидати від Республіканської партії «більш пробританськи налаштовані, ніж демократи».

Також Трасс виступала на LBC у рамках просування нової книги, де заявила, що політика Трампа на посаді президента «насправді була дуже ефективною».

«Він скоротив регулювання, він скоротив податки, він звільнив енергопостачання США. І саме тому США демонструють значно вищі темпи економічного зростання, ніж Велика Британія», – повідомила Ліз Трасс.

Нагадаємо, що колишня прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс таємно лобіювала інтереси Пекіна в уряді, щоб прискорити продаж оборонної техніки Китаю. Про це пише видання Politico. Таким чином, Трас, яка займає жорстку позицію щодо КНР, намагалася уникнути втрати британською фірмою мільйонів прибутку.

Видання наводить лист від 15 серпня 2023 року, в якому Трасс просить міністра у справах бізнесу та торгівлі Кемі Бейднока сприяти виробнику військової техніки у продажу озброєнь Китаю. При цьому британська влада заблокувала постачання Пекіну компанією Richmond Defense Systems обладнання для розмінування. Фірма розташовується у виборчому окрузі Трас у графстві Норфолк. Експерти кажуть, що це обладнання може бути використане Пекіном для вторгнення на Тайвань.