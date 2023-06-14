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Росія випустила по Одесі чотири «Калібри»: є загиблі та поранені (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія випустила по Одесі чотири «Калібри»: є загиблі та поранені (фото)
Пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті
Фото: ОК «Південь»

Ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж 

За уточненими даними, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м

Три співробітники складу загинули, сім отримали поранення.

Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

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фото: ОК «Південь»

Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили по Одесі ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря. Попередньо, наші захисники збили дві ворожі цілі.

Нагадаємо, у ніч на 14 червня в Одесі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. 

Теги: росія Одеса війна обстріл ракета

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