Росія випустила по Одесі чотири «Калібри»: є загиблі та поранені (фото)
Ракета влучила у складське приміщення однієї з торговельних мереж
За уточненими даними, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.
Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м
Три співробітники складу загинули, сім отримали поранення.
Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили по Одесі ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря. Попередньо, наші захисники збили дві ворожі цілі.
Нагадаємо, у ніч на 14 червня в Одесі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги.
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