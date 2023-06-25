Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Розвідка США знала, що Пригожин планує кинути виклик російському керівництву – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Розвідка США знала, що Пригожин планує кинути виклик російському керівництву – ЗМІ
На підготовку до заколоту вказувало кілька обставин
фото з відкритих джерел

У розвідці США вважають, що заяви ватажка «вагнерівців» про брак боєприпасів були обманом, який він робив навмисно

Розвідка Сполучених Штатів знала, що ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин готує заколот проти російського керівництва, але не розуміли, яка кінцева мета. На підготовку до заколоту вказувало кілька обставин, сказали в американській розвідці. Про це інформує CNN, посилаючись на власні джерела.

На початку тижня лідери Конгресу США отримали інформацію про те, що «вагнерівці» почали переміщувати свої підрозділи ближче до російського кордону, а також почали накопичувати обладнання у РФ.

Західні розвідки бачили, що Пригожин почав накопичувати зброю з метою влаштувати заколот. Крім того, на підготовку до заколоту вказували і інші обставини.

Співрозмовник видання повідомив, що у розвідці США вважають, що заяви ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина про брак боєприпасів були обманом, який він робив навмисно, щоб закласти основу для потенційного заколоту проти російського керівництва.

У спецслужбах США кажуть, що все сталось доволі швидко і не можна було зрозуміти, наскільки «кадирівці» можуть загрожувати російським військам та куди Пригожин направить своїх найманців.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

У Москві та Ростовській області було введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина. 

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. 

Як відомо, влада Росії стягувала до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Згодом ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вирішив зупинити просування своїх найманців у бік Москви і вжити заходів щодо деескалації напруги. 

Теги: США ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Розміщення ядерної зброї на території Білорусі: Лавров зробив заяву
Розміщення ядерної зброї на території Білорусі: Лавров зробив заяву
Розвідка США знала, що Пригожин планує кинути виклик російському керівництву – ЗМІ
Розвідка США знала, що Пригожин планує кинути виклик російському керівництву – ЗМІ
Канада потерпає від лісових пожеж: в країні не вистачає пожежників
Канада потерпає від лісових пожеж: в країні не вистачає пожежників
«Уважно спостерігаємо»: Кулеба обговорив із Блінкеном події в Росії
«Уважно спостерігаємо»: Кулеба обговорив із Блінкеном події в Росії
Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися
Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися
Пєсков заявив, що кримінальну справу щодо Пригожина закриють. Що буде з «вагнерівцями»?
Пєсков заявив, що кримінальну справу щодо Пригожина закриють. Що буде з «вагнерівцями»?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Влада звернулася до мешканців Ростова, захопленого «Вагнером»
75K
Загроза підриву ЗАЕС. МОЗ звернулося до мешканців 50-кілометрової зони
63K
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
26K
Переворот у Росії. Терорист Гіркін спрогнозував наступні дії Пригожина
24K
Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися
22K
«Це не фейк». Буданов прокоментував події в РФ (відео)

Новини

Стане прохолодніше: синоптики дали прогноз погоди на 25 червня
Сьогодні, 04:53
Кадиров розповів, чому Пригожин насправді розпочав заколот у Росії
Сьогодні, 02:55
«Вагнерівці» покинули військовий штаб у Ростові (відео)
Сьогодні, 01:24
Переворот у Росії: скільки людей загинуло внаслідок заколоту «вагнерівців»?
Сьогодні, 00:45
25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Літак Путіна у небі. Пєсков повідомив, де перебуває президент РФ
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту