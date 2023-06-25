Розвідка США знала, що Пригожин планує кинути виклик російському керівництву – ЗМІ

На підготовку до заколоту вказувало кілька обставин

У розвідці США вважають, що заяви ватажка «вагнерівців» про брак боєприпасів були обманом, який він робив навмисно

Розвідка Сполучених Штатів знала, що ватажок «вагнерівців» Євген Пригожин готує заколот проти російського керівництва, але не розуміли, яка кінцева мета. На підготовку до заколоту вказувало кілька обставин, сказали в американській розвідці. Про це інформує CNN, посилаючись на власні джерела.

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На початку тижня лідери Конгресу США отримали інформацію про те, що «вагнерівці» почали переміщувати свої підрозділи ближче до російського кордону, а також почали накопичувати обладнання у РФ.

Західні розвідки бачили, що Пригожин почав накопичувати зброю з метою влаштувати заколот. Крім того, на підготовку до заколоту вказували і інші обставини.

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Співрозмовник видання повідомив, що у розвідці США вважають, що заяви ватажка «вагнерівців» Євгена Пригожина про брак боєприпасів були обманом, який він робив навмисно, щоб закласти основу для потенційного заколоту проти російського керівництва.

У спецслужбах США кажуть, що все сталось доволі швидко і не можна було зрозуміти, наскільки «кадирівці» можуть загрожувати російським військам та куди Пригожин направить своїх найманців.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

У Москві та Ростовській області було введено план «Фортеця». У Москві силовиків привели у підвищену готовність, а в Ростовській області озброюють солдатів термінової служби після заяв Пригожина.

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Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром.

Як відомо, влада Росії стягувала до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Згодом ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин вирішив зупинити просування своїх найманців у бік Москви і вжити заходів щодо деескалації напруги.