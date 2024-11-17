Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном в Перу на саміті АТЕС

Лідери США та Китаю провели офіційну зустріч в Перу

Чинний президент США Джо Байден провів третю і останню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої китайська сторона виразила більший інтерес до того, що принесе другий термін Дональда Трампа. Зустріч відбулася в Лімі на полях саміту АТЕС, повідомляє видання CNN.

«Сполучені Штати нещодавно провели свої вибори. Мета Китаю полягає в забезпеченні стабільних, здорових і стійких відносин між КНР і США, і вона залишається незмінною», – зазначив під час зустрічі Сі.

Він також підкреслив, що Китай «готовий співпрацювати з новою адміністрацією США для підтримки комунікації, розширення співпраці та вирішення розбіжностей». Крім того, китайський лідер висловив готовність «сприяти сталому розвитку китайсько-американських відносин на благо народів обох країн».

Президент США Джо Байден, зі свого боку, привітав тривале партнерство із Сі Цзіньпіном та визнав, що за цей час також існували розбіжності. Байден також висловив переконання, що завжди мав відверте спілкування із лідером КНР, яке він назвав «життєво важливим».

У цьому контексті він наголосив, що відкрите спілкування запобігло непорозумінням та втягненню країн у конфлікт. Глава Білого дому також підкреслив, що майбутнє відносин між США й Китаєм вплине на всіх у світі.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться 16 листопада на полях саміту АТЕС (Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва) у Лімі, Перу.

Нагадаємо, глава КНР Сі Цзіньпін вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібой на саміті АТЕС у Перу.