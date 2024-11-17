Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном в Перу на саміті АТЕС

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном в Перу на саміті АТЕС
Президенти США та КНР провели офіційну зустріч
фото з відкритих джерел

Лідери США та Китаю провели офіційну зустріч в Перу

Чинний президент США Джо Байден провів третю і останню зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої китайська сторона виразила більший інтерес до того, що принесе другий термін Дональда Трампа. Зустріч відбулася в Лімі на полях саміту АТЕС, повідомляє видання CNN.

«Сполучені Штати нещодавно провели свої вибори. Мета Китаю полягає в забезпеченні стабільних, здорових і стійких відносин між КНР і США, і вона залишається незмінною», – зазначив під час зустрічі Сі.

Він також підкреслив, що Китай «готовий співпрацювати з новою адміністрацією США для підтримки комунікації, розширення співпраці та вирішення розбіжностей». Крім того, китайський лідер висловив готовність «сприяти сталому розвитку китайсько-американських відносин на благо народів обох країн».

Президент США Джо Байден, зі свого боку, привітав тривале партнерство із Сі Цзіньпіном та визнав, що за цей час також існували розбіжності. Байден також висловив переконання, що завжди мав відверте спілкування із лідером КНР, яке він назвав «життєво важливим».

У цьому контексті він наголосив, що відкрите спілкування запобігло непорозумінням та втягненню країн у конфлікт. Глава Білого дому також підкреслив, що майбутнє відносин між США й Китаєм вплине на всіх у світі.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться 16 листопада на полях саміту АТЕС (Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва) у Лімі, Перу. 

Нагадаємо, глава КНР Сі Цзіньпін вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібой на саміті АТЕС у Перу.

Читайте також:

Теги: США Джозеф Байден вибори Китай президент Сі Цзіньпін конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Абхазії мітингувальники увірвались до «урядових» будівель та вимагають відставки «президента»
«Бунти» в Абхазії. Що це означає для нас?
Вчора, 08:52
Метте Фредеріксен наголосила, що війна, яка зараз триває в Україні, ніколи не повинна була початися
Прем'єр Данії про план перемоги Зеленського: Є дуже хороші ідеї
17 жовтня, 16:53
У 1994 році Україна відмовилася від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу
МЗС спростувало інформацію Bild про плани України на зброю масового знищення
17 жовтня, 22:22
Навчання НАТО
ВМС України вперше взяли участь у масштабних навчаннях НАТО
21 жовтня, 22:35
Колишнього президента Алехандро Толедо засудили до 20 років і шести місяців ув'язнення
Колишній президент Перу отримав 20 років ув'язнення за рекордний хабар
22 жовтня, 08:28
Нардепка Євгенія Кравчук дала поради тим, хто хоче працювати в ЄС після вступу України
«Слуга народу» хоче обмежити право обиратися для чоловіків, що пересиджують війну за кордоном
25 жовтня, 15:15
ЗРК Nasams
США погодили продаж Тайваню пакета зброї на $2 млрд
26 жовтня, 14:12
Трамп визначився ще з одним посадовцем у майбутній адміністрації
Трамп заявив, що МВС та нову Нацраду США з енергетики очолить одна особа
Вчора, 00:16
Трамп визначився із людиною на посаду прессекретаря Білого дому
Трамп визначився із кандидатом на посаду прессекретаря Білого дому
Вчора, 03:55

Політика

Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном в Перу на саміті АТЕС
Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном в Перу на саміті АТЕС
ЦАХАЛ завдав ударів по командних центрах «Хезболли» у Бейруті
ЦАХАЛ завдав ударів по командних центрах «Хезболли» у Бейруті
Ліберали німецького Бундестагу хочуть винести питання про поставки Taurus для України
Ліберали німецького Бундестагу хочуть винести питання про поставки Taurus для України
Мусульманські лідери в США висловлюють невдоволення кадровими рішеннями Трампа – Reuters
Мусульманські лідери в США висловлюють невдоволення кадровими рішеннями Трампа – Reuters
ЄС розглядає можливість введення санкцій проти Китаю за поставки зброї для РФ
ЄС розглядає можливість введення санкцій проти Китаю за поставки зброї для РФ
Маск «хамовито» відреагував на заяву Зеленського про «незалежну Україну»
Маск «хамовито» відреагував на заяву Зеленського про «незалежну Україну»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 листопада: ситуація на фронті
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 листопада 2024
28K
Прогноз магнітних бур на 16-18 листопада: якою буде сонячна активність
26K
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
9704
Лідери провідних країн підтримали право України на самозахист та видали спільну заяву
8122
Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна

Новини

17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Вчора, 13:45
Чому американці обрали Трампа? Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун знайшла пояснення
Вчора, 07:00
Росіяни вдарили дронами по Києву, до України прибув глава МЗС Японії: головне за ніч
Вчора, 06:50
Хмарно з проясненнями і без опадів: прогноз погоди на 16 листопада
Вчора, 06:00
Тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua