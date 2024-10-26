США погодили продаж Тайваню пакета зброї на $2 млрд

Тайвань може отримати системи ППО Nasams, які вже добре показали себе на війні в Україні

Уряд США схвалив продаж Тайваню комплексів ППО середньої дальності Nasams і супутнього обладнання на загальну суму майже $2 млрд. Про це повідомило Агентство зі співпраці у сфері оборони і безпеки США.

Ідеться про три системи Nasams, 123 удосконалені ракети земля-повітря середньої дальності AMRAAM-ER, радари AN/TPS-77 та AN/TPS-78 та інше обладнання. Головним підрядником буде компанія Raytheon.

«Запропонований продаж відповідає національним, економічним та оборонним інтересам США, підтримуючи постійні зусилля отримувача щодо модернізації своїх збройних сил та надійної обороноздатності», – сказано в заяві.

Також стверджується, що продаж допоможе підвищити безпеку Тайваня та сприятиме «підтримці політичної стабільності, військового балансу та економічного прогресу в регіоні».

Адміністрація вже повідомила Конгрес про це рішення і тепер законодавчий орган має 30 днів на розгляд угоди та її можливе затвердження чи блокування.

Нагадаємо, нещодавно Пекін направив до Тайваню рекордну кількість винищувачів під час військових навчань. За повідомленням Міністерства оборони Тайваню, було зафіксовано загалом 153 військові літаки.

Раніше повідомлялося, що Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) розпочала проведення навчань «Спільний меч –2024В» навколо Тайваню, щоб стримати прагнення острова до незалежності.

До слова, чотири кораблі морської поліції КНР пройшли через закриту для судноплавства акваторію в районі архіпелагу Мацзу. Про це йдеться у заяві Берегової охорони Тайваню.

Раніше Пентагон заявив, що навчання армії Китаю поблизу Тайваню є безвідповідальною, непропорційною і дестабілізуючою військовою операцією тиску.