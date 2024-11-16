Трамп заявив, що МВС та нову Нацраду США з енергетики очолить одна особа

Губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам обійме одразу дві посади після інавгурації Трампа

Трамп офіційно запропонував Дуга Бергама на посаду глави Міністерства внутрішніх справ, а також планує призначити його головою новоствореної «Національної енергетичної ради». Про це інформує CNN.

Зокрема, вчора ввечері Бергам та його дружина Кетрін відвідали гала-вечір Інституту політики Америки, де Трамп несподівано оголосив про свій вибір. Перед заходом він обговорював з журналістами «зв'язок між енергетикою та національною безпекою» у контексті конфліктів за кордоном, а також війни США з Китаєм навколо штучного інтелекту.

«У нас є ці війни за кордоном – і в Росії, і в Ірані, – де вони фінансують війну проти нас своєю енергією та проваленими санкціями адміністрації Байдена-Гарріс, де, ви знаєте, вони реально збільшили свої доходи за цей час, щоб фінансувати тероризм і війни», – заявив Бергам учора.

Також він зазначив, що штучний інтелект перемагатиме не лише розробників програмного забезпечення, а й тих, хто має достатньо електрики для його роботи.

«За останні чотири роки наша енергетична мережа та потужності значно погіршилися», – додав він.

Сьогодні губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам висловив подяку Дональду Трампу за призначення його на посаду голови МВС та голови новоствореної «Національної енергетичної ради».

Як пояснив сам Трамп, новостворена рада включатиме представників усіх департаментів та агентств, які займаються видачею дозволів, виробництвом, генерацією, розподілом, регулюванням та транспортуванням усіх форм американської енергії. Рада буде відповідати за те, щоб США стали лідером в енергетичній сфері, скорочуючи «бюрократичні перепони», збільшуючи інвестиції приватного сектора в усіх галузях економіки та орієнтуючись на інновації замість старих і непотрібних правил.

Як повідомлялося, Трамп визначився з кандидатурою на посаду заступника генерального прокурора США, а також з помічниками для нього. Ці посади обіймуть адвокати обраного президента.

Раніше Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.

До слова, виконувати обов’язки директора Національної розвідки у команді Трампа буде Тулсі Ґаббард. Відомо, що вона поширювала російські наративи. .У 2019-му Ґаббард у Палаті представників утрималася від голосування за перший імпічмент Трампа, пов’язаний з Україною. А вже у 2022 році вона залишила партію, однак офіційно стала республіканкою лише на початку нинішнього року. Політичний відхід Ґаббард від Демпартії супроводжувався численними заявами та діями, які призвели до звинувачень у тому, що вона поширює дезінформацію Кремля або навіть може бути російським агентом.