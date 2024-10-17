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Прем'єр Данії про план перемоги Зеленського: Є дуже хороші ідеї

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прем'єр Данії про план перемоги Зеленського: Є дуже хороші ідеї
Метте Фредеріксен наголосила, що війна, яка зараз триває в Україні, ніколи не повинна була початися
фото: DR

Прем'єр-міністр Данії вважає, що бажання України отримати запрошення до НАТО підтримують не всі країни Альянсу

У плані перемоги президента України Володимира Зеленського є хороші ідеї, але ключовим є членство в НАТО. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє DR.

Прем'єр-міністр Данії наголосила, що ця війна ніколи не повинна була початися, тому «ніхто з нас не хоче нічого більше, ніж миру». 

«Я думаю, що в представленому плані перемоги є дуже, дуже хороші ідеї. І я згодна із Зеленським, що центральним елементом цього плану є членство в НАТО. Це найважливіша страховка життя, яку можна дати країні», – зазначила Фредеріксен.

Проте, вона вважає, що бажання України отримати запрошення до НАТО підтримують не всі країни Альянсу. Зокрема, США поки що виступають проти такої ініціативи.

«Є і ті, хто досі дуже скептично ставиться до членства України в НАТО. Ми активно підтримуємо це з данської сторони. Я також скажу про це сьогодні», – зазначила Фредеріксен перед самітом ЄС.

Глава датського уряду наголосила, що згодна з необхідністю якнайшвидше закінчити війну між Україною та Росією, але це необхідно зробити «демократичним і справедливим шляхом».

«На жаль, я не бачу жодних ознак того, що Росія збирається визнати якусь демократію… Тепер це ворог для всіх нас, і план перемоги повинен відображати, наскільки небезпечною є Росія», – додала Фредеріксен.

Тому, на її думку, тепер Данія та інші країни, які є частиною НАТО, мають бути готовими продовжувати витрачати набагато більше грошей на свою оборону. Це необхідно, щоб люди жили у мирі та безпеці.

План перемоги України

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на саміті Європейського Союзу, що проходить у Брюсселі. Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною.  Очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

Теги: НАТО Данія росія міністр саміт війна військові Володимир Зеленський президент ворог Україна

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