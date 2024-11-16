Сі Цзіньпін вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Японії: говорили про Тайвань

На саміті АТЕС у Перу лідер Китаю зустрівся із новообраним прем'єром Японії Сігеру Ісібой

Глава КНР Сі Цзіньпін вперше зустрівся з новим прем'єр-міністром Японії Сігеру Ісібой на саміті АТЕС у Перу. Під час цієї зустрічі китайський лідер обговорив питання Тайваню. Як повідомляє агентство Reuters, Сі Цзіньпін висловив сподівання, що Японія «належним чином вирішить» важливі питання, такі як історія та Тайвань.

Крім того, Сі закликав Китай та Японію разом захищати глобальну систему вільної торгівлі, а також підтримувати стабільні та безперешкодні ланцюжки постачання та виробництва. Ці заяви були зроблені під час зустрічі на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Лімі, столиці Перу.

У свою чергу, Ісібой підкреслив, що хоче побудувати «конструктивні та стабільні» відносини, але закликав скасувати заборону на імпорт японських морепродуктів та вжити заходів для посилення безпеки для японських громадян у Китаї після нещодавніх смертельних інцидентів. Він також висловив стурбованість щодо морської діяльності Китаю.

За даними японських джерел, прем'єр-міністр Японії також попросив Сі Цзіньпіна звільнити японців, затриманих у КНР.

Reuters зазначає, що останнім часом Китай і Японія зробили кілька кроків для відновлення консультативних переговорів, що може свідчити про можливе зниження напруги в їхніх відносинах.

Упродовж останніх років між Китаєм та Японією виникли розбіжності з різних питань, зокрема територіальних претензій, торгової напруженості та протестів Пекіна через рішення Токіо скинути очищену воду з аварійної АЕС «Фукусіма» в океан, що призвело до заборони на імпорт японських морепродуктів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться 16 листопада на полях саміту АТЕС (Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва) у Лімі, Перу.

Нагадаємо, щоб змінити траєкторію конфлікту, союзники по НАТО мають бути готовими надавати Україні підтримку у боротьбі проти російської агресії впродовж тривалого часу. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної із президентом Франції Еммануелем Макроном заяви для преси у Парижі.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ратифікував договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між КНДР і Росією.