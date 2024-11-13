Байден та Сі Цзіньпін в Перу обговорять війну в Україні та залучення військ КНДР

Джо Байден і Сі Цзіньпін під час зустрічі 15 листопада 2023 року

Президент США також має намір висловити «глибоку стурбованість» підтримкою Пекіном російської війни проти України та розгортанням північнокорейських військ для допомоги Росії

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться 16 листопада на полях саміту АТЕС (Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва) у Лімі, Перу. Про це повідомили у Білому домі, інформує «Голос Америки» українською.

Очікується, що лідери країн обговорять питання співпраці США та Китаю, відновлення контактів між військовими, боротьбу з глобальною кризою фентанілу, ризики штучного інтелекту, повідомив високопосадовець Білого дому під час розмови з журналістами в середу, 13 листопада.

Президент США також має намір висловити «глибоку стурбованість» підтримкою Пекіном російської війни проти України та розгортанням північнокорейських військ для допомоги Росії, сказав посадовець. За його словами, Байден також повторить свою «давню стурбованість» з приводу «несправедливої торговельної політики та неринкової економічної практики» Китаю, які шкодять американським працівникам.

Чиновник додав, що Байден порушить питання причетності Китаю до кібератак на критичну цивільну інфраструктуру США, а також активізацію військової діяльності Пекіна навколо Тайваню та в Південнокитайському морі, він також говоритиме про важливість поваги до прав людини.

Зустріч, ймовірно, буде останньою між Байденом і Сі перед тим, як до влади у США у січні 2025-го прийде Дональд Трамп.

Новообраний президент вже номінував затятих критиків Китаю на ключові зовнішньополітичні посади, що може призвести до більш конфронтаційної позиції США щодо Пекіна. Серед них – конгресмен-республіканець Майк Волц на посаду радника президента з нацбезпеки та сенатор Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Відповідаючи на питання Голосу Америки, високопосадовець додав: що б не вирішила наступна адміністрація президента США, їм потрібно буде знайти спосіб врегулювати «жорсткі, складні відносини» США та Китаю.

«Росія, проблеми у [Тайванській] протоці, Південнокитайське море та кіберсфера – це питання, про які наступна адміністрація повинна буде ретельно подумати, тому що це сфери глибоких політичних розбіжностей з Китаєм, і я не очікую, що вони зникнуть», – сказав він у розмові з журналістами.

Лідер КНР Сі Цзіньпін також, ймовірно, передбачає зміни в політиці з новою адміністрацією президента США, зокрема, чи виконає Дональд Трампа обіцянки запровадити високі тарифи на всі китайські товари.

Нагадаємо, щоб змінити траєкторію конфлікту, союзники по НАТО мають бути готовими надавати Україні підтримку у боротьбі проти російської агресії впродовж тривалого часу. На цьому наголосив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної із президентом Франції Еммануелем Макроном заяви для преси у Парижі.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин ратифікував договір про «всеосяжне стратегічне партнерство» між КНДР і Росією.