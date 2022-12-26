Росіяни відвели військове командування з Кремінної – Гайдай

Українські війська ще не зайшли в Кремінну

Бойові дії вже ведуться недалеко від Кремінної на Луганщині. Російське військове командування певної ланки, яке знаходилося у Кремінній, вже переміщене до Рубіжного. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай під час брифінгу.

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«Зараз багато інформації у ЗМІ про нібито звільнення Кремінної або про захід військ до Кремінної – це не відповідають дійсності. Але бойові дії йдуть недалеко від Кремінної і російське військове командування певної ланки, яке знаходилося у Кремінній, вже переміщене до Рубіжного», – сказав Гайдай.

Нагадаємо, вчора ближче до ночі в Telegram-каналах з’явилась інформація про просування українських військ на лінії Сватово-Кременна. Стверджувалося, що Кремінна вже практично взята, а зі Сватового росіяни розпочали відступ. Російські Telegram-канали це спростовували і стверджували, що у цьому напрямі настає армія РФ.

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Раніше повідомлялося, що на Луганщині окупанти зазнають серйозних втрат. Зокрема, у місті Старобільськ Луганської області в обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців РФ.