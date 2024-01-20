Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім дав пораду Кім Чен Ину

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Білий дім дав пораду Кім Чен Ину
США стурбовані зближенням РФ і Північної Кореї
фото: CNN

Представник Білого дому вважає, що необхідно серйозно ставитися до погроз Кім Чен Ина щодо застосування ядерної зброї

Лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину треба годувати свій народ, а не розширювати військові можливості. Про це сказав координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі, пише пресслужба Білого дому. 

Як зазначив Кірбі, США стурбовані зближенням РФ і Північної Кореї, яка допомагає Кремлю у його війні проти України.

Координатор Ради нацбезпеки також додав, що необхідно серйозно ставитися до погроз північнокорейського лідера Кім Чен Ина щодо застосування ядерної зброї.

«Ви повинні серйозно ставитися до подібної риторики людини, яка очолює режим, що продовжує розвивати передовий військовий потенціал, зокрема ядерний», – заявив він.

Водночас представник Білого дому підкреслив, що США роблять усе, щоб протистояти загрозі з боку КНДР.

«Кім Чен Ин повинен більше зосередитися на тому, щоб нагодувати свій народ, а не на тому, щоб розширювати військові можливості», – сказав Джон Кірбі.

Нагадаємо, Північна Корея надалі використовує передові військові технології, щоб загрожувати безпеці США.

Раніше КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.

Як повідомлялося, характер загрози безпеки, що виходить від Північної Кореї, може кардинально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією

Читайте також:

Теги: США Північна Корея Кім Чен Ин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Допомога Україні: ексокомандувач НАТО звернувся до Конгресу США
Допомога Україні: ексокомандувач НАТО звернувся до Конгресу США
25 грудня, 2023, 07:52
Державний секретар США Ентоні Блінкен
Блінкен і глава МЗС Британії провели розмову щодо подальшої допомоги Україні
2 сiчня, 22:15
Поліція приїхала на місце стрілянини у Флориді
У торговому центрі в США сталася стрілянина, є жертви
24 грудня, 2023, 14:17
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
Посол США Брінк після атаки РФ на Київ пояснила, як зупинити Путіна
2 сiчня, 10:12
Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану: є загиблі
Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану: є загиблі
16 сiчня, 01:18
США зосереджені на місії з розгрому ІДІЛу
Пентагон повідомив, чи виведуть США війська з Іраку найближчим часом
9 сiчня, 04:20
Володимир Зеленський візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
США хочуть у Давосі підштовхнути Зеленського до більш чіткого плану війни – Bloomberg
11 сiчня, 06:23
США конфіскували судно St Nikolas торік за перевезення підсанкційної іранської нафти
Іран захопив нафтовий танкер, щоб помститися США
12 сiчня, 00:40
Північнокорейські снаряди неякісні та летять повз ціль
Росіяни скаржаться на низьку якість боєприпасів з КНДР
13 сiчня, 04:20

Політика

Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
35K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8304
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7563
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua