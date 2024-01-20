Білий дім дав пораду Кім Чен Ину

Представник Білого дому вважає, що необхідно серйозно ставитися до погроз Кім Чен Ина щодо застосування ядерної зброї

Лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину треба годувати свій народ, а не розширювати військові можливості. Про це сказав координатор Ради національної безпеки та оборони Білого дому Джон Кірбі, пише пресслужба Білого дому.

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Як зазначив Кірбі, США стурбовані зближенням РФ і Північної Кореї, яка допомагає Кремлю у його війні проти України.

Координатор Ради нацбезпеки також додав, що необхідно серйозно ставитися до погроз північнокорейського лідера Кім Чен Ина щодо застосування ядерної зброї.

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«Ви повинні серйозно ставитися до подібної риторики людини, яка очолює режим, що продовжує розвивати передовий військовий потенціал, зокрема ядерний», – заявив він.

Водночас представник Білого дому підкреслив, що США роблять усе, щоб протистояти загрозі з боку КНДР.

«Кім Чен Ин повинен більше зосередитися на тому, щоб нагодувати свій народ, а не на тому, щоб розширювати військові можливості», – сказав Джон Кірбі.

Нагадаємо, Північна Корея надалі використовує передові військові технології, щоб загрожувати безпеці США.

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Раніше КНДР провела випробування підводної системи ядерної зброї «Хеїль-5-23» в акваторії Японського моря. У Міноборони країни наголосили, що це є відповіддю на спільні військові навчання Південної Кореї, США та Японії, які стартували 15 січня.

Як повідомлялося, характер загрози безпеки, що виходить від Північної Кореї, може кардинально змінитися в найближче десятиліття в результаті її співпраці з Росією