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Іран захопив нафтовий танкер, щоб помститися США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Іран захопив нафтовий танкер, щоб помститися США
США конфіскували судно St Nikolas торік за перевезення підсанкційної іранської нафти
фото: Reuters

Захоплене судно перевозило нафту з Іраку до Туреччини

Військово-морські сили Ірану 11 січня заявили про захоплення танкера St Nikolas, пов'язаного з грецькою транспортною компанією Empire Navigation, у помсту за його конфіскацію США. Про це пише Reuters.

За повідомленням британського морського страхувальника Ambrey, на St Nikolas під прапором Маршаллових островів піднялися до п’яти озброєних людей у військові формі та масках.

Після цього на танкері перестала працювати система відстеження геолокації, але, за останніми даними, він рухався в бік одного з портів Ірану.

Оператор судна повідомив, що на його борту перебували 19 членів екіпажу – 18 філіппінців і один громадянин Греції. Судно перевозило 145 тисяч кубометрів нафти з Іраку до Туреччини.

Іранські ВМС пізніше підтвердили, що захопили St Nikolas «за рішенням суду» після «крадіжки іранської нафти Сполученими Штатами».

Сполучені Штати конфіскували судно St Nikolas торік за перевезення підсанкційної іранської нафти, коли воно ходило під назвою Suez Rajan. Після цього кроку Тегеран попередив США, що він «не залишить це без відповіді». 

Інцидент із танкером відбувається на тлі все частіших атак підтримуваних Іраном єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі, що подається як протидія Ізраїлю через бойові дії проти терористичного угруповання ХАМАС.

Нагадаємо, Білий дім стверджує, що Іран «глибоко причетний» до планування операцій єменських хуситів проти комерційних суден у Червоному морі. Для здійснення атак на кораблі були критично важливі розвідувальні дані Тегерана. 

Як повідомлялося, Сполучені Штати повідомили про початок спецоперації під назвою «Prosperity Guardian» для захисту судноплавства в Червоному морі. 

Теги: корабель США Іран перевезення військові

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