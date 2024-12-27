Солдат КНДР, якого ЗСУ взяли у полон, помер від загострення ран – Yonhap

Полонений північнокореєць помер 27 грудня, через день після того, як потрапив в український полон

Зазначається, що коли північнокорейця взяли у полон, він, найімовірніше, вже був пораненим

Розвідка Південної Кореї повідомляє, що перший солдат КНДР, якого ЗСУ взяли у полон на Курщині, помер унаслідок ускладнення ран. Про це пише Yonhap.

Так, полонений північнокореєць помер 27 грудня, через день після того, як потрапив в український полон: «Ми отримали підтвердження від розвідувальної служби дружньої країни, що північнокорейський солдат, якого взяли у полон живим 26 грудня, помер нещодавно, оскільки (його) рани ускладнились».

Це повідомлення з’явилось за кілька годин після того, як південнокорейська розвідка підтвердила, що українські воїни вперше взяли у полон військового з Північної Кореї, який воює на боці РФ у Курській області. Також зазначається, що коли північнокорейця взяли у полон, він, найімовірніше, вже був пораненим.

Нагадаємо, українські військові взяли в полон пораненого солдата з Північної Кореї в Курській області. Відповідне фото з’явилося вчора ввечері в мережі. Згодом це підтвердила розвідка Південної Кореї, передає Yonhap News Agency.

Крім успішного виконання завдання, також не обійшлося без трофеїв: полонені, зокрема й найманець із Кореї, а також БТР, оснащений протикумулятивним захистом.

За даними офіційних осіб Південної Кореї, до Росії наразі вже було направлено близько 11 тисяч північнокорейських військових. Певну частину з них після тренування та підготовки направили в Курську область, щоб брати участь у складі російської армії у боях проти Сил оборони України.

Нагадаємо, за даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.