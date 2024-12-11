Ворог стягнув 150 тисяч військових на Донеччину: готує наступ на трьох напрямках

У районі Покровська ворог зосередив близько 70 тисяч солдатів

Зараз підрозділи окупантів проводять перегрупування

Росія зосередила близько 150 тисяч військових для наступу на трьох напрямках у Донецькій області. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Зокрема йдеться про Покровський, Курахівський та Времівський напрямки. У районі Покровська ворог зосередив близько 70 тисяч солдатів, на Курахівський напрямок росіяни стягнули понад 35 тисяч, а на Времівський – близько 40 тисяч.

Зараз підрозділи окупантів проводять перегрупування, щоб в подальшому відновити наступ цих ділянках фронту.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники щомісяця поповнюють свої підрозділи на Покровському напрямку сотнями нових військових.

Нагадаємо, триває 1022-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби російські загарбники завдали по території України два ракетних, 17 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ. Крім цього, росіянизалучили для ураження 441 дрон-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.