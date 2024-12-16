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Трамп розповів, чи планує скасувати дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп розповів, чи планує скасувати дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю
Обраний президент США може переглянути рішення щодо ударів вглиб Росії після повернення до Білого дому
фото з відкритих джерел

Політик заявив, що адміністрація Байдена не проконсультувалась із ним, перш ніж ухвалити рішення про дозвіл на далекобійні удари по РФ

Обраний президент США Дональд Трамп знову розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена, яка дозволила Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії.

На думку Трампа, США не повинні були дозволяти Україні завдавати удари «на відстань 200 миль углиб Росії». «Вони погано вчинили. Через це були залучені корейці, Північна Корея», – додав він.

Також американський політик стверджує, що адміністрація Байдена не проконсультувалась із ним, перш ніж ухвалити рішення про дозвіл на далекобійні удари.

«Я не думаю, що це мали дозволити – точно не за лічені тижні до того, як я стану президентом. Чому вони це зробили, не спитавши мене про те, що я думаю? Я б не дав їм цього зробити. Я думаю, що вони зробили велику помилку», – сказав Трамп.

На питання, чи може обраний президент США переглянути рішення щодо ударів після того, як вступить на посаду, він сказав: «Можливо».

Нагадаємо, Трамп розкритикував удари ЗСУ ракетами Atacms по території Росії, назвавши це неприйнятним. Відповідаючи на запитання про те, чи відмовиться він від допомоги Україні, Трамп сказав, що використає підтримку Києва з боку США як важіль тиску на Росію в переговорах про припинення війни.

Раніше президент США Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції уперше дозволив українським військовим використати далекобійні ракети Atacms для ударів по території Росії.

До слова, 19 листопада ЗСУ вперше завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США.

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Теги: Дональд Трамп США Джозеф Байден зброя

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