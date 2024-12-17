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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Чи є шанс на мир у 2025 році?

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

«Ситуація зберігатиметься щонайменше до літа 2025»

База прогнозу. Отже перший мій прогноз стосується завершення війни в наступному році. Але перед тим, як я дам відповідь на це питання, я пропоную вам подивитись на 5 умов, за яких, як правило, закінчуються війни.

1. Перемога однієї із сторін

Тут все зрозуміло. Зараз жодна зі сторін не знаходиться в точці потенційної перемоги. Так, росіяни можуть взяти Покровськ, і доповзти до Дніпровської області, почати рух на Запоріжжя тощо. Але жодних передумов для перемоги це не створює. Поки діє ЗСУ, і так сяк наша влада – доти ніякої перемоги бути не може.

2. Виснаження сторін

Ця умова теж поки слабо спостерігається. Ми виснажились людьми, але якщо нарешті Байден надішле (а це вже відбувається) нам в найближчі тижні весь масштаб обіцяного, то все досить непогано в плані техніки і снарядів у нас буде на 2025 рік. Принаймні першу половину.

Не спостерігається такого і у росіян. Так, з людьми в них все ок, а от з технікою починають наступати проблеми. Втім, жодна зі сторін не перебуває в точці неспроможності ведення війни.

3. Вхід третьої сторони

Вхід третьої сторони, наприклад НАТО чи Китаю, могли б стати переломними. Але, як ми знаємо, з боку НАТО нічого подібного навіть не обговорюється, а Китай думає про свій Тайвань.

4. Зміна інтересів сторін

На жаль, жодних змін в російських інтересах навіть на публіку не відбулось. Ми все частіше чуємо «повертайтесь до Стамбулу» або буде гірше. У нас же теж жодних змін щодо інтересів інтегруватись в НАТО – немає. Отже, ця умова не працює.

5. Зникнення передумов війни

Аналогічно не зникли жодні передумови, які призвели до війни. Путін не здох, Росія не розпалась, Україна не провалилась у внутрішній конфлікт, США не відмінили НАТО. Фактично, ні параноя Путіна, ні причини його параної не зникли.

Тепер підсумуємо: жодних передумов для завершення війни в 2025 році – не має. Війна буде тривати, і принаймні в першій половині 2025 року з такою ж інтенсивністю як зараз. Росія буде володіти ініціативою по всьому фронту, але платитиме за це непомірну ціну. Ми проведемо успішні операції, з великою ймовірністю щось схоже на Курськ. Однак, ситуація зберігатиметься щонайменше до літа 2025. Тоді, можливе зменшення інтенсивності бойових дій, з метою перегрупування, поповнення сил і переходу до нових атакуючих дій.

Ви спитаєте, а як же Трамп? Його бажання не можуть бути сильнішими, за вище згадані умови. Але про це в наступному розділі прогнозу незабаром.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна Україна перемога

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