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Трамп пообіцяв влаштувати «пекло» на Близькому Сході, якщо ХАМАС проігнорує його умову

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Трамп пообіцяв влаштувати «пекло» на Близькому Сході, якщо ХАМАС проігнорує його умову
Трамп пригрозив терористам ХАМАСу
фото: AP

Майбутній глава Білого дому вимагає звільнити заручників до 20 січня 2025 року

Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив улаштувати «пекло» на Близькому Сході, якщо терористичне угруповання ХАМАС не звільнить усіх заручників до його інавгурації. Про це політик написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

Трамп наголосив, що про жорстоке утримання заручників лише говорять, але не вчиняють ніяких дій. Він закликав негайно звільнити людей, інакше винних покарають «сильніше, ніж будь-кого іншого» за всю історію Сполучених Штатів Америки.

«Якщо заручники не будуть звільнені до 20 січня 2025 року, дати, коли я з гордістю вступлю на посаду президента Сполучених Штатів, на Близькому Сході і для тих, хто відповідає за ці звірства проти людства, настане пекло, за яке доведеться заплатити», – написав Трамп.

Зазначимо, що 7 жовтня 2023 року палестинські бойовики здійснили напад на Ізраїль, взявши людей у заручники. Бойові дії на території Сектора Гази досі тривають.

Нагадаємо, палестинське угруповання ХАМАС вимагає, щоб нова адміністрація Трампа припинила підтримку Ізраїлю. Ця вимога була зроблена на тлі повідомлень про перемогу республіканця на виборах. Новий американський президент, за словами представників руху, повинен розуміти, що «палестинці продовжать опір окупації».

До слова, 29 листопада терорист ХАМАСу відкрив вогонь по цивільному автобусу на Західному березі річки Йордан. У результаті нападу щонайменше вісім людей отримали поранення, троє з них – серйозні. 

Раніше повідомлялося, що ЦАХАЛ усунув командира «Хезболли» Джафара Хадера Фаура, який відповідав за перші ракетні обстріли Ізраїлю, що сталися 8 жовтня 2023 року.  Винищувач ВПС Ізраїлю спільно з Північним командуванням ліквідував Фаура в районі Джуайя на півдні Лівану. Згідно з даними ЦАХАЛу, разом з ним було знищено ще одного командира підрозділу безпілотників.

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Теги: ХАМАС Дональд Трамп Ізраїль США

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