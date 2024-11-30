Зеленський розповів про проблему в ЗСУ

Захід укомплектував лише дві з половиною бригади ЗСУ

Україна просила оснастити 10 військових бригад своєї армії для протистояння російській агресії, проте Захід повністю укомплектував лише дві з половиною бригади. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Глава держави наголосив, що проблема України полягає саме в оснащенні військовослужбовців зброєю та технікою, а не в кількості наявних військ.

«Партнери говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили, я дуже просив їх більше року тому, що нам потрібно оснастити ці бригади», – каже він.

Зеленський припускає, що так сталося через «якусь бюрократію, якісь рішення». А також додав, що рішення про кількість військовослужбовців в Україні ухвалюються з урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів.

Нагадаємо, також в цьому інтерв’ю Зеленський наголосив, що запрошення в НАТО має бути для України в її міжнародно визнаних кордонах. А для того, аби зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під НАТО-парасольку ту частину України, яку ми контролюємо і треба зробити це швидко, а далі вже інші території Україна може повертати дипломатично.

До слова, раніше повідомлялося, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.