Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів про проблему в ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про проблему в ЗСУ
Зеленський просив Захід укомплектувати ЗСУ
фото з відкритих джерел

Захід укомплектував лише дві з половиною бригади ЗСУ

Україна просила оснастити 10 військових бригад своєї армії для протистояння російській агресії, проте Захід повністю укомплектував лише дві з половиною бригади. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Глава держави наголосив, що проблема України полягає саме в оснащенні військовослужбовців зброєю та технікою, а не в кількості наявних військ.

«Партнери говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили, я дуже просив їх більше року тому, що нам потрібно оснастити ці бригади», – каже він.

Зеленський припускає, що так сталося через «якусь бюрократію, якісь рішення». А також додав, що рішення про кількість військовослужбовців в Україні ухвалюються з урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів.

Нагадаємо, також в цьому інтерв’ю Зеленський наголосив, що запрошення в НАТО має бути для України в її міжнародно визнаних кордонах. А для того, аби зупинити гарячу стадію війни, треба взяти під НАТО-парасольку ту частину України, яку ми контролюємо і треба зробити це швидко, а далі вже інші території Україна може повертати дипломатично. 

До слова, раніше повідомлялося, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Володимир Зеленський президент США Європейський союз війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жозеп Боррель під час візиту до Києва
ЄС готує відповідь КНДР на участь її військ у війні проти України – Боррель
9 листопада, 19:26
Трамп розмірковує, як покласти край війні в Україні
Британські війська будуть в Україні? The Telegraph озвучила «мирний план» Трампа
9 листопада, 10:20
Війська Північної Кореї вже знаходяться поблизу лінії фронту в Курській області
З якою метою солдатів КНДР відправили на Курщину: деталі від РНБО
8 листопада, 23:47
Президент каже, що Україна ніколи не хотіла захоплювати АЕС у Курській області, оскільки це б означало стати схожими на росіян
Україна могла захопити Курську АЕС, однак не хотіла цього – Зеленський
30 жовтня, 14:51
Президент Володимир Зеленський зі Стюартом Рамзі з Sky
Зеленський відповів, що може зупинити гарячу стадію війни в Україні
Вчора, 22:07
Бригадний генерал Олександр Потій увійшов до складу Ставки верховного головнокомандувача
Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача
Вчора, 23:17
За словами Зеленського, Путіну закінчення цієї війни не потрібне
Зеленський пояснив, навіщо Путін розмахує своїм «Орєшніком»
28 листопада, 20:35
Зеленський переконаний, шо Путін програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз
Зеленський нагадав правило, яке мають виконувати українці під час повітряної тривоги
28 листопада, 20:19
За словами Зеленського, у кількох областях зафіксовані удари «Калібрами» з касетними боєприпасами
Зеленський прокоментував масований обстріл України
28 листопада, 11:48

Події в Україні

Втрати ворога станом на 30 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 30 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Зеленський розповів про проблему в ЗСУ
Зеленський розповів про проблему в ЗСУ
РФ окупувала одразу три населені пункти на Донеччині – DeepState
РФ окупувала одразу три населені пункти на Донеччині – DeepState
Аналітики ISW оцінили ризики ескалації через використання Росією ракети «Орєшнік»
Аналітики ISW оцінили ризики ескалації через використання Росією ракети «Орєшнік»
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 листопада 2024
33K
Епізод із хабарем. НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження, де фігурує Крупа
26K
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування
21K
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
8834
У пошуках фейкових інвалідів. Нацполіція взялася за АРМА

Новини

30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Вчора, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
28 листопада, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
28 листопада, 00:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua